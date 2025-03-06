В шаге от осечки. Динамо вырвало победу в Черкассах у ЛНЗ

В Черкассах состоялся поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились ЛНЗ и «Динамо».

Игроки «Динамо» сразу же взяли мяч под свой контроль и повели масштабное наступление на оборону ЛНЗ. Играли киевляне, по сути, без ворот – атаковали постоянно, но владениям Кучеренко не угрожали. Лишь на 9-й минуте состоялся первый в матче удар по воротам черкасцев, когда Ярмоленко со штрафного неожиданно для всех пробил, однако в створ не попал. Зато через три минуты игроки «Динамо» еще раз пробили по воротам ЛНЗ и повели в счете.

Кабаев подключил справа к атаке Караваева, а тот выполнил крос – Муравский в воздухе перед воротами полет мяча немного скорректировал и сфера далее прилетела точно к Вивчаренко. Тот головой в падении пробил безупречно. 0:1.

ФК Динамо

Быстро поведя в счете, киевляне продолжили доминировать и искать возможности для развития перевеса в счете. Делали они это активно, во взрывном стиле, но без реальных угроз. Да, удары по воротам Кучеренко были, однако отнюдь не убойные.

О степени преимущества игроков «Динамо» говорил и тот факт, что черкасцы никак не могли перейти центральную линию поля в стремлении организовать хоть какую-то контругрозу. Они оборонялись и только отбивались. Время шло, а ситуация на поле не менялась. Только на 43-й минуте игрокам ЛНЗ удался первый более-менее осмысленный выпад, когда они смогли доставить мяч до Нещерета. А через минуту хозяева и вовсе заработали угловой, но разыграли его с офсайдом. На этом в первом тайме была поставлена точка.

Вторую половину встречи динамовцы начали вновь с позиции силы, но очень быстро попали под холодный душ. Хозяева на 48-й минуте провели выпад и пробили Нещерета. Дайко пасом со своей половины поля нашел впереди Яшари, который одним касанием перекинул мяч через голкипера «Динамо». 1:1.

Пропущенный гол заставил киевлян прибавить в движении и усилить давление. Однако при этом у них в обороне стали появляться свободные зоны, чем черкасцы пытались пользоваться. Так, на 61-й минуте мог второй гол в ворота «Динамо» забивать Момо, но с завершением явно затянул.

ФК Динамо

На 71-й минуте Шовковский бросил в игру со скамейки запасных свежих Бражко, Пихаленка и Герреро. Динамовцы принялись рьяно идти вперед – иного варианта у них не было. На последних минутах поединка киевляне атаковали уже тотально и на 89-й минуте отправили мяч в ворота ЛНЗ. Сделали они это не сами, а при помощи защитника хозяев Путри, который срезал мяч в свои ворота после удара из-за штрафной площади в исполнении Бражко. 2:1 – «Динамо» добилось желаемого перевеса, который затем сохранили до финального свистка. К слову, арбитр дал в матче заключительный свисток к тот момент, когда в Черкассах была объявлена воздушная тревога.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

ЛНЗ – «Динамо» – 1:2

Голы: Яшари (49) – Вивчаренко (12), Путря (89, автогол)

Предупреждения: Кабаев (82), Бражко (90)

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев (Халайла, 91), Муравский, Путря, Ноникашвили, Танковский, Яшари (Авагимян, 88), Молло (Эйнел, 46), Момо, Г.Пасич

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев, Михайленко (Бражко, 71), Шапаренко (Рубчинский, 85), Кабаев, Буяльский (Пихаленок, 71), Ванат, Ярмоленко (Герреро, 71)

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион «Черкассы-Арена» (Черкассы)

Наши оценки:

Заміни ЛНЗ: Ейнел – 6,0; Авагімян – б/о; Халайла – б/о.

Заміни «Динамо»: Бражко – 6,5; Піхальонок – 6,5; Герреро – 6,0; Рубчинський – б/о.

ЛНЗ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА