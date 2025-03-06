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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 17:24 | Обновлено 06 марта 2025, 18:21
3303
85

В шаге от осечки. Динамо вырвало победу в Черкассах у ЛНЗ

Киевляне одержали тяжелую победу

06 марта 2025, 17:24 | Обновлено 06 марта 2025, 18:21
3303
85
В шаге от осечки. Динамо вырвало победу в Черкассах у ЛНЗ
УПЛ

В Черкассах состоялся поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились ЛНЗ и «Динамо».

Игроки «Динамо» сразу же взяли мяч под свой контроль и повели масштабное наступление на оборону ЛНЗ. Играли киевляне, по сути, без ворот – атаковали постоянно, но владениям Кучеренко не угрожали. Лишь на 9-й минуте состоялся первый в матче удар по воротам черкасцев, когда Ярмоленко со штрафного неожиданно для всех пробил, однако в створ не попал. Зато через три минуты игроки «Динамо» еще раз пробили по воротам ЛНЗ и повели в счете.

Кабаев подключил справа к атаке Караваева, а тот выполнил крос – Муравский в воздухе перед воротами полет мяча немного скорректировал и сфера далее прилетела точно к Вивчаренко. Тот головой в падении пробил безупречно. 0:1.

ФК Динамо

Быстро поведя в счете, киевляне продолжили доминировать и искать возможности для развития перевеса в счете. Делали они это активно, во взрывном стиле, но без реальных угроз. Да, удары по воротам Кучеренко были, однако отнюдь не убойные.

О степени преимущества игроков «Динамо» говорил и тот факт, что черкасцы никак не могли перейти центральную линию поля в стремлении организовать хоть какую-то контругрозу. Они оборонялись и только отбивались. Время шло, а ситуация на поле не менялась. Только на 43-й минуте игрокам ЛНЗ удался первый более-менее осмысленный выпад, когда они смогли доставить мяч до Нещерета. А через минуту хозяева и вовсе заработали угловой, но разыграли его с офсайдом. На этом в первом тайме была поставлена точка.

Вторую половину встречи динамовцы начали вновь с позиции силы, но очень быстро попали под холодный душ. Хозяева на 48-й минуте провели выпад и пробили Нещерета. Дайко пасом со своей половины поля нашел впереди Яшари, который одним касанием перекинул мяч через голкипера «Динамо». 1:1.

Пропущенный гол заставил киевлян прибавить в движении и усилить давление. Однако при этом у них в обороне стали появляться свободные зоны, чем черкасцы пытались пользоваться. Так, на 61-й минуте мог второй гол в ворота «Динамо» забивать Момо, но с завершением явно затянул.

ФК Динамо

На 71-й минуте Шовковский бросил в игру со скамейки запасных свежих Бражко, Пихаленка и Герреро. Динамовцы принялись рьяно идти вперед – иного варианта у них не было. На последних минутах поединка киевляне атаковали уже тотально и на 89-й минуте отправили мяч в ворота ЛНЗ. Сделали они это не сами, а при помощи защитника хозяев Путри, который срезал мяч в свои ворота после удара из-за штрафной площади в исполнении Бражко. 2:1 – «Динамо» добилось желаемого перевеса, который затем сохранили до финального свистка. К слову, арбитр дал в матче заключительный свисток к тот момент, когда в Черкассах была объявлена воздушная тревога.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

ЛНЗ – «Динамо» – 1:2

Голы: Яшари (49) – Вивчаренко (12), Путря (89, автогол)

Предупреждения: Кабаев (82), Бражко (90)

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев (Халайла, 91), Муравский, Путря, Ноникашвили, Танковский, Яшари (Авагимян, 88), Молло (Эйнел, 46), Момо, Г.Пасич

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев, Михайленко (Бражко, 71), Шапаренко (Рубчинский, 85), Кабаев, Буяльский (Пихаленок, 71), Ванат, Ярмоленко (Герреро, 71)

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион «Черкассы-Арена» (Черкассы)

Наши оценки:

Заміни ЛНЗ: Ейнел – 6,0; Авагімян – б/о; Халайла – б/о.

Заміни «Динамо»: Бражко – 6,5; Піхальонок – 6,5; Герреро – 6,0; Рубчинський – б/о.

ЛНЗ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 85
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Remark
Головне, що в Києві сьогодні +11. Норм!
Щурячі боти с о с а т и!
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+10
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА НЕЧЕВО СТРАШНАВА  МИ СЕЙЧАС АПЯТЬ ЯЗИЧКАМИ ОТЫГРАЭМ АТСАВАВАНИЯ И И РОТЕКАМ ВАЗЬМЕМ ЧЕМПИОНСТВА ВЫПЬЕМ БАЯРАШНЕКА  ПАМОЛЕМСЯ НА БОГА РЕНАТА  ПАЙДЕМ УБЛАЖАТЬ БРАТЕКАВ БУРЯТЕКАВ ФСЕ У НАС ХАРАШО
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+9
Перець
Валідольна гра,  всіх справжніх фанів Динамо з перемогою 
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
игру не смог посмотреть, но судя по текстовой снова были мучения, а значть дело не только в настрое и команда тяжело входит в сезон!!!
ну есть неделя чтобы начать это исправлять, под аккомпанемент  скулежа глоров ржавой скамины!
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+7
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Pavel_i_CO
Як люблять казати східняки " Дуже добре")
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+7
Saar
Відскок, млять. Друга гра підряд - лайно! Кроти тільки й чекають осічки!
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+6
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McLay
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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+5
serhiy
Вимучили ! Перший тайм ще грали ,другий до замін були ніякі. Після замін тиснули і свого добилися ! Шапаренко ще не в формі. Пощастило. Нічого,щастить найкращим ! Головне три очки ! З перемогою ! Кривбасу удачі !
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+5
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Gargantua81
кстати Герреро сражался как лев, был лучшим на поле когда вышел.
А так...  опять центр защиты, ну и наконец привоз от Нещерета.
С этим центром защиты выиграть чемпионство это будет чудо.
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+5
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C.Пеклов
Суддя молодець дав дограти 3хв.,не дивлячись на сирену,а судила би баба, відразу прервала б матч та побігла з поля...
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+5
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА КТО ИЗ НАШИХ ЭЩЕ НЕ АТГАВКАЛСЯ БЫСТРА СЮДА КУРАТАР ПРЕКАЗАЛ
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+4
Gargantua81
говорить что играли как с Ворсклой, это ничего не понимать в футболе.
Динамо играло качественно и интенсивно. Да и соперник был уровнем выше чем Ворскла.
Но могли потерять очки из-за грубых индивидуальных ошибок в защите и низкого индивидуального мастерства в атаке.
Но как команда Динамо сегодня играло хорошо. В отличие от матча с Ворсклой.
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+3
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Pavel_i_CO
Шайка данєтскіх щахтьоров палає і це відмінно.. Чекаємо боротьби і позитивного результату від Юри Кротобоя 
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+3
Airwolf77
Валидольчик тот еще. Надо что-то с реализацией делать, да и над защитой поработать.
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+2
Микола Захарченко
З такими важкими перемогами й приходять досвід та бійцівські якості . Молодь навчається на своїх помилках , ветерани ведуть за собою . Золото легко не дається . Динамо вперед !
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+1
Gorlitsa
До всіх бід захисту, тепер потрібно ще й воротаря шукати нормального, це нещастя не тягне за основу грати!
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+1
Pavel_i_CO
Цікаво, наданєтскіє і далі тут будуть смердіти, чи переліхуть на гілку своєї іржавої, східнячої плісняви?)
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+1
Gargantua81
думаю, что на следующий матч выйдет Бражко вместо Шапаренко и Герреро вместо Кабаева на фланг.
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+1
sahka1981
Звісно десь можна сказати  і відскочили. Але то було б не зовсім логічно, щоб ЛНЗ відібрало очки сьогодні. ДК повністю домінували у першому таймі, навіть просто за центр поля гравцям ЛНЗ перейти було важко. В другому ну просто випадковий гол пропустили, просте вибивання вперед, де був захист в тому моменті, це ще те питання. Далі звісно психологічно було тяжко для ДК грати. Повезло з рикошетом. З перемогою звісно, але потрібно впевненіше перемагати. Не вистачає поки у ДК того запасу міцності. 
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+1
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R1d3r
Надеюсь, Яшари еще задержится хотя бы на следующий сезон, без него будет плохо.
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0
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