Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца

Наставник Динамо Александр Шовковский рассказал, что правый защитник киевлян и сборной Украины Александр Тымчик выбыл ориентировочно на полтора месяца.

«Слухи о переходе Лучкевича? Ничего не могу прокомментировать, но все возможно. Тем более в той ситуации, когда Тымчик выбыл месяца на полтора», – сказал Шовковский.

Тымчик точно пропустит матчи сборной Украины против Бельгии в Лиге наций 20 и 23 марта.

На позиции справа в обороне играет Ефим Конопля, однако игрок сейчас проигрывает конкуренцию в Шахтере Винисиусу Тобиасу.

Не исключено, что наставник Сергей Ребров вызовет в национальную команду Илью Крупского и Алексея Сыча.

Киевляне уже объявили о переходе Валерия Лучкевича.