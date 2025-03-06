Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Шовковский рассказал о травме Тымчика
Наставник Динамо Александр Шовковский рассказал, что правый защитник киевлян и сборной Украины Александр Тымчик выбыл ориентировочно на полтора месяца.
«Слухи о переходе Лучкевича? Ничего не могу прокомментировать, но все возможно. Тем более в той ситуации, когда Тымчик выбыл месяца на полтора», – сказал Шовковский.
Тымчик точно пропустит матчи сборной Украины против Бельгии в Лиге наций 20 и 23 марта.
На позиции справа в обороне играет Ефим Конопля, однако игрок сейчас проигрывает конкуренцию в Шахтере Винисиусу Тобиасу.
Не исключено, что наставник Сергей Ребров вызовет в национальную команду Илью Крупского и Алексея Сыча.
Киевляне уже объявили о переходе Валерия Лучкевича.
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