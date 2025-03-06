Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 18:26 | Обновлено 06 марта 2025, 18:50
3401
2

Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца

Шовковский рассказал о травме Тымчика

06 марта 2025, 18:26 | Обновлено 06 марта 2025, 18:50
3401
2
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
УАФ. Александр Тымчик

Наставник Динамо Александр Шовковский рассказал, что правый защитник киевлян и сборной Украины Александр Тымчик выбыл ориентировочно на полтора месяца.

«Слухи о переходе Лучкевича? Ничего не могу прокомментировать, но все возможно. Тем более в той ситуации, когда Тымчик выбыл месяца на полтора», – сказал Шовковский.

Тымчик точно пропустит матчи сборной Украины против Бельгии в Лиге наций 20 и 23 марта.

На позиции справа в обороне играет Ефим Конопля, однако игрок сейчас проигрывает конкуренцию в Шахтере Винисиусу Тобиасу.

Не исключено, что наставник Сергей Ребров вызовет в национальную команду Илью Крупского и Алексея Сыча.

Киевляне уже объявили о переходе Валерия Лучкевича.

По теме:
Шахтер – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Динамо усилилось финалистом Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Начало матча Шахтер – Кривбасс перенесено
Валерий Лучкевич Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Тымчик ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Динамо Александр Шовковский сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Бокс | 06 марта 2025, 07:50 1
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»

Британец раскритиковал решение Баколе выйти на бой с Паркером

Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Футбол | 06 марта 2025, 09:35 3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»

Известный украинский тренер прокомментировал поведение президента США

Копенгаген – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.03.2025, 18:43
Копенгаген – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Копенгаген – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Бокс | 06.03.2025, 08:26
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.03.2025, 17:45
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bohum
Конопля безумовно сильніший за Тимчика,та і Караваєв грає корисніше.
Ответить
+2
Victor673256ua
Взяли Лучкевича. Так що проблема частково вирішена. Та і у збірній є ким замінити
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
Жена легенды Шахтера: «Муж меня выгнал из дома и отправил на...»
05.03.2025, 08:22 11
Футбол
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
05.03.2025, 08:06 35
Футбол
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
Новый Майк Тайсон: «Когда Усик завершит карьеру, то я не вижу...»
05.03.2025, 00:40
Бокс
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
Новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене
05.03.2025, 19:58 3
Бокс
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
«Покинуть ринг». Абсолютный чемпион мира заговорил о завершении карьеры
05.03.2025, 15:05 1
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
05.03.2025, 00:59 1
Футбол
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 20
Футбол
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем