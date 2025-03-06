История, написанная золотом. Мадридскому Реалу исполнилось 123 года

6 марта свой день рождения отмечает гранд испанского и европейского футбола – мадридский «Реал».

Самый успешный клуб мира был создан в 1902 году под названием «Madrid football club». В 1920 году король Испании Альфонс XIII присвоил титул «Real», что переводится как «Королевский». Испанский клуб получил сегодняшнее название – «Реал» Мадрид.

В первом чемпионате Испании, который был проведен в 1929 году, «Реал» занял второе место и проиграл титул «Барселоне». Первое чемпионство «сливочные» взяли в сезоне 1931/32.

В начале и в середине 40-х годов прошлого века «Реал» выступал нестабильно в лиге и ни разу не становился чемпионом. Ситуацию в клубе изменил новый президент Сантьяго Бернабеу, в честь которого впоследствии назвали стадион мадридцев.

В сезоне 1955/56 «сливочные» выиграли свой первый Кубок европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов), который стал первым из пяти подряд. С 1954 по 1969 годы испанцы завоевали 12 кубков чемпионата.

По итогам прошлых лет мадридский «Реал» был признан лучшим клубом XX века.

До начала 2000-х в команде несколько раз менялись тренеры, но клуб со временем только укреплял свои позиции и продолжал писать историю.

Лучшие моменты Реал Мадрид

Новым президентом «сливочных» в начале века стал Флорентино Перес, который сразу собрал в «Реале» лучших футболистов мира того времени. Это звездное поколение получило название «Галактикос», а одним из его лидеров был Зинедин Зидан, который в 2001 году перешел из «Ювентуса» за 75 млн евро. В период с 2000 по 2009 год «сливочные» выиграли один титул Лиги чемпионов и четыре титула Ла Лиги.

В 2009 году Перес вернулся на пост президента клуба и подписал лучшего игрока 2008 года – Криштиану Роналду, который вместе с «Реалом» продолжил творить историю.

Несмотря на солидные приобретения мадридцы в течение 2009 года не взяли ни одного трофея из-за чего был уволен тогдашний тренер Мануэль Пеллегрини. Новым менеджером команды стал Жозе Моуриньо, который до этого взял требл с «Интером».

В 2011 году мадридский «Реал» стал вторым самым дорогим клубом в мире (1.5 млрд долларов). В сезоне 2011/12 команда установила новый рекорд в Ла Лиге, став первой, которая набрала 100 очков за один розыгрыш чемпионата.

Летом 2013 года «сливочные» в очередной раз усилились на трансферном рынке, а уже в 2014 выиграли десятый кубок Лиги чемпионов, обыграв в финале «Атлетико» со счетом 4:1.

В конце мая 2018 года мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана взял свою третью Лигу чемпионов подряд и тринадцатую в своей истории, одолев Ливерпуль на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве со счетом 3:1.

В мае 2021 года французский специалист покинул пост тренера «сливочных». На его место пришел итальянский менеджер Карло Анчелотти, который с мадридцами выиграл еще два Кубка Лиги чемпионов и продолжает творить историю клуба по сегодняшний день.

Основные трофеи «Реала» за время существования