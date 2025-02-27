От местного клуба до мировой империи. Бавария празднует 125-летие

27 февраля свой день рождения отмечает гранд немецкого и европейского футбола – мюнхенская «Бавария».

Самый успешный клуб Германии был основан в 1900 году. Первым президентом в истории команды был Франц Йон, а капитаном – Пауль Франке, который одновременно исполнял обязанности играющего тренера. Первый трофей на профессиональном уровне клуб из Мюнхена получил в 1932 году, одолев «Айнтрахт» в финале чемпионата Германии со счетом 2:0.

При основании Бундеслиги в 1963 году «Бавария» не была приглашена в турнир сразу – только через два года клуб попал в элитный немецкий чемпионат. В своей дебютной кампании Бундеслиги «мюнхенцы» заняли третье место в новом соревновании.

В период с 1911 по 1972 год немецкая команда проводила свои матчи на одном из старейших стадионов города – «Грюнвельдере». Уже в 1972 году команда переехала на новый «Олимпийский» стадион, который вмещал от 69 000 до 79 000 зрителей.

Большой легендой «красных» был Франц Беккенбауэр, который в роли капитана помог клубу в период 1974-1976 годов взять трижды подряд Кубок европейских чемпионов (сегодняшняя Лига чемпионов). Позже, в 1994 году Беккенбауэр вернулся в клуб уже в роли президента. Не будучи довольным работой тогдашнего тренера, сам стал главным наставником и помог команде выиграть Кубок УЕФА 1995/96.

В 1998 году «баварцы» переманили на свою сторону тренера дортмундской «Боруссии» Оттмара Хитцфельда, который впоследствии стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба.

125 легендарных голов «Баварии»

Строительство стадиона «Альянц Арена», на котором «Бавария» играет по сегодняшний день было начато в 2002 году. Конструирование длилось три года и было завершено в 2005 году. Интересный факт: «Альянц Арену» в роли домашней арены используют три команды, и в зависимости от хозяина матча стадион подсвечивается разными цветами (красный – «Бавария», голубой – «Мюнхен 1860», белый – сборная Германии).

Сезон 2012/13 стал для «мюнхенцев» триумфальным – команда выиграла свой первый требл в истории и стала первой немецкой командой, которая отметилась этим достижением. Кампания Бундеслиги 2012/13 стала юбилейной (50-й). За шесть туров до окончания чемпионата «красные» выиграли свой 23-й чемпионским титул. В Кубке Германии в финале «баварцы» обыграли «Штутгарт» со счетом 3:2, а в Лиге чемпионов состоялся немецкий финал против «Боруссии» Дортмунд, который «Бавария» выиграла со счетом 2:1.

Второй требл в истории клуба был выигран под руководством Ханси Флика (2019-2021), который также помог команде повторить достижение испанской «Барселоны» 2009 года, выиграв все турниры сезона.

Последние годы в клубе происходит смена поколений, что повлекло спад на европейской арене и во внутренних соревнованиях. В нынешнем сезоне под руководством Винсента Компани команда лидирует в турнирной таблице Бундеслиги и продолжает свою борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

Трофеи «Баварии» за время существования