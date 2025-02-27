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Германия
27 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 27 февраля 2025, 19:29
193
2

От местного клуба до мировой империи. Бавария празднует 125-летие

Немецкий гранд отмечает свой день рождения

27 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 27 февраля 2025, 19:29
193
2
От местного клуба до мировой империи. Бавария празднует 125-летие
Getty Images/Global Images Ukraine

27 февраля свой день рождения отмечает гранд немецкого и европейского футбола – мюнхенская «Бавария».

Самый успешный клуб Германии был основан в 1900 году. Первым президентом в истории команды был Франц Йон, а капитаном – Пауль Франке, который одновременно исполнял обязанности играющего тренера. Первый трофей на профессиональном уровне клуб из Мюнхена получил в 1932 году, одолев «Айнтрахт» в финале чемпионата Германии со счетом 2:0.

При основании Бундеслиги в 1963 году «Бавария» не была приглашена в турнир сразу – только через два года клуб попал в элитный немецкий чемпионат. В своей дебютной кампании Бундеслиги «мюнхенцы» заняли третье место в новом соревновании.

В период с 1911 по 1972 год немецкая команда проводила свои матчи на одном из старейших стадионов города – «Грюнвельдере». Уже в 1972 году команда переехала на новый «Олимпийский» стадион, который вмещал от 69 000 до 79 000 зрителей.

Большой легендой «красных» был Франц Беккенбауэр, который в роли капитана помог клубу в период 1974-1976 годов взять трижды подряд Кубок европейских чемпионов (сегодняшняя Лига чемпионов). Позже, в 1994 году Беккенбауэр вернулся в клуб уже в роли президента. Не будучи довольным работой тогдашнего тренера, сам стал главным наставником и помог команде выиграть Кубок УЕФА 1995/96.

В 1998 году «баварцы» переманили на свою сторону тренера дортмундской «Боруссии» Оттмара Хитцфельда, который впоследствии стал одним из самых успешных тренеров в истории клуба.

125 легендарных голов «Баварии»

Строительство стадиона «Альянц Арена», на котором «Бавария» играет по сегодняшний день было начато в 2002 году. Конструирование длилось три года и было завершено в 2005 году. Интересный факт: «Альянц Арену» в роли домашней арены используют три команды, и в зависимости от хозяина матча стадион подсвечивается разными цветами (красный – «Бавария», голубой – «Мюнхен 1860», белый – сборная Германии).

Сезон 2012/13 стал для «мюнхенцев» триумфальным – команда выиграла свой первый требл в истории и стала первой немецкой командой, которая отметилась этим достижением. Кампания Бундеслиги 2012/13 стала юбилейной (50-й). За шесть туров до окончания чемпионата «красные» выиграли свой 23-й чемпионским титул. В Кубке Германии в финале «баварцы» обыграли «Штутгарт» со счетом 3:2, а в Лиге чемпионов состоялся немецкий финал против «Боруссии» Дортмунд, который «Бавария» выиграла со счетом 2:1.

Второй требл в истории клуба был выигран под руководством Ханси Флика (2019-2021), который также помог команде повторить достижение испанской «Барселоны» 2009 года, выиграв все турниры сезона.

Последние годы в клубе происходит смена поколений, что повлекло спад на европейской арене и во внутренних соревнованиях. В нынешнем сезоне под руководством Винсента Компани команда лидирует в турнирной таблице Бундеслиги и продолжает свою борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

Трофеи «Баварии» за время существования

  • Чемпионат Германии (33)
  • Кубок Германии (20)
  • Суперкубок Германии (10)
  • Кубок лиги (6)
  • Лига чемпионов / Кубок европейских чемпионов (6)
  • Кубок обладателей кубков (1)
  • Лига Европы / Кубок УЕФА (1)
  • Суперкубок УЕФА (2)
  • Клубный чемпионат мира (2)
  • Межконтинентальный кубок (2)

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Бавария Бундеслига день рождения чемпионат Германии по футболу статьи эксклюзив
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 2
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Andromed
легендарний клуб, скільки потужних футболістів та знакових матчів подарувала нам ця команда
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+1
PullBen
Клуб з неймовірною історією, багато класних тренерів та гравців. У Баварії ще доволі класна академія, часто випускають різних талантів. Останні роки команда трохи здала але при належному тренеру швидко повернеться на минулий рівень
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0
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