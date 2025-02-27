От Беккенбауэра до Левандовски: символическая сборная Баварии всех времен

27 февраля мюнхенская «Бавария» празднует 125-летний юбилей. Эта дата – прекрасный повод вспомнить тех, кто творил имя мюнхенскому клубу, поднимал над головой самый почетный клубный трофей Старого Света, был удостоен «Золотого мяча», а также множество раз погружался в неистовство чемпионского праздника с Серебряной салатницей в руках. Символическая сборная «Ротен» получилась суперская, да и рядом с теми звездами – настоящая россыпь умелых мастеров.

Вратарь: Зепп Майер (родился в 1944 г.)

fcbayern.com. Зепп Майер

Мануэль Нойер, конечно, топ из топов, однако выбор кандидатуры на эту позицию у меня свелся к вопросу: Зепп Майер или Оливер Кан? Может, по окончании Нойером карьеры можно будет и пересмотреть свой взгляд, но пока так. Майеру перед Каном отдал предпочтение из-за большего количества побед в Кубке чемпионов, большего количества матчей за «Баварию», меньшего количества пропущенных мячей, соответственно более низкой среднематчевой цифры пропущенных, а также из-за ванклабмэнистости, чем все же не может похвастать Кан (за «Карлсруэ» немного поиграл, чего уж там!). И еще один момент, который не сразу бросается в глаза: за баварскую карьеру у Кана в 12 раз больше предупреждений, чем у Зеппа, есть и пару красных карточек, а у Майера таковых нет. Ну, и беспомощность Оливера в питерском полуфинале Кубка УЕФА в 2008 г. против любимой команды кремлевского диктатора также засела в памяти. А значит, Майер, и только Майер! Добавлю, что в звездные для немецкого футбола 1970-е Майер трижды был признан футболистом года в стране! Да, собственно, и мастерство Кана было взращено именно Майером.

Защитники: Франц Беккенбауэр (1945–2024), Бернд Дюрнбергер (родился в 1953 г.), Ханс-Георг Шварценбек (родился в 1948 г.), Филипп Лам (родился в 1983 г.)

Getty Images/Global Images Ukraine. Франц Беккенбауэр

Кайзер Франц – элегантный либеро с изысканным, прецизионным дальним пасом. Можно ли, будучи номинальным оборонцем, творить красоту на футбольном поле? Беккенбауэр был, вероятно, первым из коллег по амплуа, кто утвердительно ответил на этот вопрос. На его счету – по 75 голов и ассистов в составе «Баварии» и в то же время только 4 (!) предупреждения за без малого шесть сотен игр в футболке мюнхенского клуба! Два «Золотых мяча» и вечный противовес Кройфу. Однако не в банальном конфликте креатор – разрушитель, а в ярком дополнении к тотальности футбола той безумной революционной эпохи, одним из олицетворений которой, собственно, и стал Кайзер Франц!

Слева в защите – неочевидная кандидатура. Бернд Дюрнбергер в основном играл на позиции опорника, а левого защитника – изредка. Тем не менее, как по мне, именно слева этот игрок был самым полезным. Парадокс или нет, однако Бернд, который трижды праздновал с «Баварией» завоевание Кубка чемпионов, ни разу не призывался под знамена национальной сборной! И является едва ли не самым титулованным игроком клубного футбола в мире, который так и не получил радости от защиты цветов своей страны. И он является олицетворением тотальности футбола того времени, ведь, несмотря на номинальные защитные обязанности, например, в Кубке чемпионов забил почти с десяток голов. Особенно памятен его дубль в ворота «Бенфики» в четвертьфинале Кубка чемпионов-1975/76: первый гол – после прорыва по правому флангу, второй – после атаки с левого фланга. Замечу, что отличался Дюрнбергер в начале 2-го тайма, положив начало разгрому лиссабонцев, это уже потом в дело включились Герд Мюллер и Карл-Хайнц Румменигге.

Коренной мюнхенец Ханс-Георг Шварценбек и был, и есть едва ли не рекордсменом по количеству прозвищ в «Баварии». Его называли и Котом (и внешность, и мягкая манера обращения с мячом тому поспособствовали), и Франкенштейном (здесь – исключительно внешность), и Адъютантом (вспомогательная роль на футбольном поле, ведь он был тем, кто рояль в основном переносил, а не играл на нем). Это еще один ванклабмэн, который занимает историческое 6-е место по количеству матчей в составе мюнхенского гранда. Именно Шварценбеку во многом баварцы могут быть обязаны завоеванием вожделенного трофея победителя Кубка чемпионов в 1974 г. Его отчаянный дальний удар на последней минуте дополнительного времени по воротам мадридского «Атлетико» перевел выяснение отношений между чемпионами Испании и ФРГ в переигровку, в которой мюнхенцы не оставили шансов «матрацникам» (3:0).

Правый фланг защиты – зона ответственности «Волшебного карлика» Филиппа Лама. Капитан «Баварии» 2010-х, человек, который запомнился с различными кубками в высоко поднятых руках среди ливня из конфетти. В течение длительного времени Лам демонстрировал сумасшедшую работоспособность на поле, отличное видение поля, незаурядную неуступчивость в борьбе и умение найти выход из самой сложной ситуации на поле.

Если бы не Беккенбауэр, то на роль либеро мог бы претендовать Клаус Аугенталер, 8-й игрок «Баварии» по количеству проведенных матчей. Ну, и, бесспорно, Давид Алаба оставил след в баварской футбольной истории. Слева в защите можно было бы использовать Пауля Брайтнера, однако мне больше пришлась по нраву его игра в середине поля, да и лучший период его карьеры пришелся на мадридский этап. В качестве левого защитника мог бы пригодиться Ханс Пфлюглер, отличавшийся надежностью и чистой игрой в отборе.

Полузащитники: Лотар Маттеус (родился в 1961 г.), Бастиан Швайнштайгер (родился в 1984 г.), Томас Мюллер (родился в 1989 г.)

Всем опорникам – опорник – Лотар Маттеус! Может, кому-то он больше запомнился как либеро, но все же, как по мне, в средней линии Лотар выглядел органичнее. Несмотря на свое амплуа, Маттеус был умелым пенальтистом. Особенно мне запал в память его пенальтийный дубль в ворота мадридского «Реала» в полуфинале Кубка чемпионов в сезоне-1986/87 (эх, в том сезоне мы всерьез рассчитывали, что Кубок чемпионов обретет киевскую прописку!): четко, уверенно, без шансов для Франсиско Буйо. Есть во взаимоотношениях «Бавария» – Маттеус и контрапункт: свой «Золотой мяч» капитан чемпионского бундестима-1990 получил, будучи игроком «Интера». Черная-синяя страница игровой карьеры (1988–1992) крепко зажата у Маттеуса баварским бутербродом из середины 1980-х и большей части 1990-х.

fcbayern.com. Лотар Маттеус

Бастиана Швайнштайгера (эталонного немца, как назвал его коллега) расположу слева в полузащите, хотя он мог сыграть в средней линии практически на любой позиции. Особенность этого самоотверженного бойца в том, что он является историческим рекордсменом «Баварии» по количеству желтых карточек: 84 предупреждения (два «горчичника» стали вторыми в матчах). Но, конечно, не предупреждениями едиными богат его карьерный путь. Швайни как игрок «Баварии» завоевал 22 трофея!

А вот главного гвардейца клуба (уверенное лидерство по количеству проведенных матчей, которое каждый сезон отдаляет его от потенциальных претендентов на эту славу) Томаса Мюллера готов откомандировать на правый фланг полузащиты. В свое время он играл правого вингера, и получалось это у него прекрасно! Дважды Томас поднимал над головой Кубок за победу в Лиге чемпионов (кстати, забивает в этом соревновании и в этом году, в частности «Шахтеру» месяц назад), однако уникальным является другое его достижение: 12 раз в составе «Баварии» он становился чемпионом Германии! Еще один титул (в этом сезоне это более чем реально!), и он лично догонит суммарный показатель чемпионств двух «Боруссий» из Дортмунда и Гладбаха!

Арьен Роббен и Франк Рибери? Знаковые игроки, что и говорить, но символами именно «Баварии», как предложенная выше тройка, ни один из них не является, при всем уважении к их незаурядному исполнительскому мастерству. Мехмет Шолль также близок к этому составу, однако не в нем. Ули Хённес справа? Проигрывает, по моему мнению, Томасу Мюллеру. Франц Рот? С этим харизматичным полузащитником «Баварии» мне в свое время выпала удача записывать интервью в его фирменном магазине спортивной одежды в баварском городке Бад-Верисхофен. И он оставил немалый след в истории мюнхенского гранда.

Нападающие: Герд Мюллер (1945–2021), Роберт Левандовски (родился в 1988 г.), Карл-Хайнц Румменигге (родился в 1955 г.)

Герд Мюллер (обладатель «Золотого мяча»-1970) и Роберт Левандовски уверенно лидируют по количеству забитых голов в историческом списке бомбардиров «Баварии». И в среднем за игру они забивали немало: соответственно 0,93 и 0,92 гола. Матч на матч не приходится, и у известных форвардов были выдающиеся голепады в еврокубках. Скажем, Герд в октябре 1972-го отгрузил 5 голов кипрской «Омонии» (общий счет матча – 9:0). А в Кубке Германии среднематчевая результативность Бомбардира нации вообще достигает заоблачного показателя в 1,23 гола! От репокеров Герда настрадались в национальном кубке «Кайзерслаутерн» в 1971-м (игра закончилась со счетом 5:0) и «Унтербойхинген» в 1976-м (10:1 – общий счет игры). Польский снайпер в сезоне-2015/16 в матче чемпионата Германии 5 раз поразил ворота «Вольфсбурга» (5:1 – общий счет игры). Что примечательно: 3 гола в том матче Роберт забил правой ногой, 2 – левой.

fcbayern.com. Герд Мюллер и его однофамилец Томас Мюллер

У Карла-Хайнца Румменигге – два «Золотых мяча» в коллекции. Особенность Калле в том, что его отметили этой наградой два года подряд в начале 1980-х, а за год до своего первого «Золотого мяча» он был 2-м в голосовании. Так он повторил путь британца Кевина Кигана, который также удерживал сверхвысокий уровень в течение трех лет подряд. В Кубке чемпионов-1980/81 Калле провел замечательный матч против «Аякса»: дважды забил, отметился одним ассистом и еще один гол форварда «Баварии» не засчитали, вероятно, ошибочно зафиксировав офсайд.

На трех форвардов этой команды суммарно приходится 6 завоеваний Кубка чемпионов в разных пропорциях. А еще были в «Баварии» и Роланд Вольфарт, и Дитер Хеннес, и Джоване Элбер, и Райнер Ольхаузер, и бесчисленное множество других выдающихся мастеров. Кстати, и современности есть чем похвастать: среднематчевая результативность Харри Кейна в футболке «Баварии» выше, чем у кого-либо другого в истории клуба. Словом, не страдала, не страдает и не будет страдать «Звезда Юга» от нехватки забивных форвардов!

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В последнее время баварцы внутреннее чемпионство поставили на поток (в прошлом году было нечастое исключение), да и Лигу чемпионов в этом веке уже выигрывали трижды. К своему 125-летию «Звезда Юга» подходит явным фаворитом текущей бундеслиги и отнюдь не последним претендентом на победу в Лиге чемпионов. Там, кстати, в 1/8 финала «Ротен» ожидают леверкузенские «фармацевты», которые в прошлом году лишили баварцев чемпионского звания в Германии. Шанс поквитаться с дерзким «Байером» чуть ли не идеальный. Впрочем, месть – не самоцель, а вот 7-я победа в самом престижном клубном соревновании Европы – это ориентир. И не сказать, что недостижимый. С юбилеем, баварцы!

Алексей РЫЖКОВ