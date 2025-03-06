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06 марта 2025, 00:06 |
966
1

«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола

Пеп считает лучшим Лионеля Месси

06 марта 2025, 00:06 |
966
1
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории футбола. Пеп выделил Лионеля Месси.

«При всем уважении к Пеле и Диего Марадоне, но Лионель Месси, на мой взгляд, лучший в истории футбола. Я никогда не видел никого, как он, как для тренера, это невероятно, чтобы игрок сохранял такой уровень 15-20 лет. Когда вы видите его вблизи, вы думаете о Тайгере Вудсе или Майкле Джордане», – сказал Гвардиола.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2024/25.

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Диего Марадона Пеп Гвардиола Пеле Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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vitaha33
В баскетболі Джордан другий після Джеймса, так, на всяк випадок
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