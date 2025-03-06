«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола

Известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории футбола. Пеп выделил Лионеля Месси.

«При всем уважении к Пеле и Диего Марадоне, но Лионель Месси, на мой взгляд, лучший в истории футбола. Я никогда не видел никого, как он, как для тренера, это невероятно, чтобы игрок сохранял такой уровень 15-20 лет. Когда вы видите его вблизи, вы думаете о Тайгере Вудсе или Майкле Джордане», – сказал Гвардиола.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2024/25.