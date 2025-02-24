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  4. Гвардиола назвал главного фаворита Лиги чемпионов. И это не Ливерпуль
Лига чемпионов
24 февраля 2025, 00:21 |
424
0

Гвардиола назвал главного фаворита Лиги чемпионов. И это не Ливерпуль

Пеп считает, что больше всего шансов на победу у «Реала»

24 февраля 2025, 00:21 |
424
0
Гвардиола назвал главного фаворита Лиги чемпионов. И это не Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал главного фаворита на победу в Лиге чемпионов 2024/25. Пеп выделил мадридский «Реал».

«Реал всегда является фаворитом этого турнира, этот год не исключение. Но есть и другие команды, которые играют очень хорошо. «Ливерпуль» проводит действительно хороший сезон, «Барселона» великолепна, «ПСЖ» под руководством моего друга Энрике набрало ход. Но очевидно, что «Реал» Мадрид является фаворитом», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» проиграл в ответном матче в Мадриде со счетом 1:3 и вылетел по итогам двух матчей (3:6) из розыгрыша Лиги чемпионов.

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Пеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Барселона ПСЖ Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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