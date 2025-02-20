Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов
19 февраля в 22:00 в Мадриде прошел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» переиграл английский «Манчестер Сити» (3:1).
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Первый матч прошел неделе в Манчестере (3:2 в пользу Реала).
Форвард Килиан Мбаппе оформил хет-трик для хозяев поля, забив три гола на 4-й, 33-й и 61-й минутах (3:0).
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 4 мин
ГОЛ! 2:0. Килиан Мбаппе, 33 мин
ГОЛ! 3:0. Килиан Мбаппе, 61 мин
ГОЛ! 3:1. Нико Гонсалес, 90+2 мин
События матча
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