19 февраля в 22:00 в Мадриде прошел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» переиграл английский «Манчестер Сити» (3:1).

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Первый матч прошел неделе в Манчестере (3:2 в пользу Реала).

Форвард Килиан Мбаппе оформил хет-трик для хозяев поля, забив три гола на 4-й, 33-й и 61-й минутах (3:0).

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 4 мин

ГОЛ! 2:0. Килиан Мбаппе, 33 мин

ГОЛ! 3:0. Килиан Мбаппе, 61 мин

ГОЛ! 3:1. Нико Гонсалес, 90+2 мин