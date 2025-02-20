Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Проходит дальше Реал Мадрид
19.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 3 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 00:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:38
3537
0

Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов

20 февраля 2025, 00:37 | Обновлено 20 февраля 2025, 00:38
3537
0
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 февраля в 22:00 в Мадриде прошел ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» переиграл английский «Манчестер Сити» (3:1).

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Первый матч прошел неделе в Манчестере (3:2 в пользу Реала).

Форвард Килиан Мбаппе оформил хет-трик для хозяев поля, забив три гола на 4-й, 33-й и 61-й минутах (3:0).

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 4 мин

ГОЛ! 2:0. Килиан Мбаппе, 33 мин

ГОЛ! 3:0. Килиан Мбаппе, 61 мин

ГОЛ! 3:1. Нико Гонсалес, 90+2 мин

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Нико Гонсалес (Манчестер Сити).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
По теме:
Астон Вилла – Ливерпуль – 2:2. Салах тянет как может. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Куртуа не остался сухим. Как Ман Сити забил гол престижа Реалу
Лидер Мадрида. Статистика Мбаппе в последних матчах на Бернабеу
Реал Мадрид Манчестер Сити Килиан Мбаппе видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Нико Гонсалес хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Теннис | 19 февраля 2025, 19:09 17
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае

Клара Таусон в двух сетах обыграла Арину и вышла в четвертьфинал тысячника в ОАЭ

Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Бокс | 19 февраля 2025, 00:40 2
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде

Александр вызовет победителя боя Дюбуа – Паркер на бой

Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Бокс | 19.02.2025, 13:24
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 19.02.2025, 23:54
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Футбол | 19.02.2025, 08:22
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
18.02.2025, 14:59 29
Футбол
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
ФОТО. Второй игровой день в Дубае: матчи Костюк и Калининой, потеря топов
18.02.2025, 04:55
Теннис
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
18.02.2025, 14:12 3
Теннис
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 4
Футбол
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем