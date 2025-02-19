Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Француз отличился хет-триком, гол престижа забил Нико Гонсалес
Отчет о матче ожидайте на нашем сацте чуть позже...
Лига чемпионов. 1/16 финала. Ответный матч
«Реал» – «Манчестер Сити» – 3:1 (первый матч – 3:2)
Голы: Мбаппе, 4, 33, 61 – Нико Гонсалес, 90+1
Предупреждениея: Беллингем, 39 – Гюндоган, 28, Нико Гонсалес, 47
«Реал»: Куртуа – Вальверде (Алаба, 90), Асенсио, Рюдигер, Менди – Себальос (Камавинга, 78), Тчуамени (Модрич, 83), Беллингем – Родриго, Мбаппе (Диас, 78), Винисиус (Эндрик, 90)
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Хусанов, Стоунз (Аке, 8), Диаш, Гвардиол – Гюндоган (Ковачич, 77), Нико Гонсалес – Фоден (Макейте, 77), Бернардо Силва, Савио – Мармуш
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
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Футбол буває різним: динамічним чи прісним - але сьогодні він був ідеально вершковим, а Мбаппе немов підсолодив вершки трьома ложками цукру. Тож цей матч справжній футбольний десерт, що приніс задоволення 😊