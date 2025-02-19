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Проходит дальше Реал Мадрид
19.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 3 : 1
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 23:54 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:58
804
7

Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ

Француз отличился хет-триком, гол престижа забил Нико Гонсалес

19 февраля 2025, 23:54 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:58
804
7
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сацте чуть позже...

Лига чемпионов. 1/16 финала. Ответный матч

«Реал» – «Манчестер Сити» – 3:1 (первый матч 3:2)

Голы: Мбаппе, 4, 33, 61 – Нико Гонсалес, 90+1

Предупреждениея: Беллингем, 39 – Гюндоган, 28, Нико Гонсалес, 47

«Реал»: Куртуа – Вальверде (Алаба, 90), Асенсио, Рюдигер, Менди – Себальос (Камавинга, 78), Тчуамени (Модрич, 83), Беллингем – Родриго, Мбаппе (Диас, 78), Винисиус (Эндрик, 90)

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Хусанов, Стоунз (Аке, 8), Диаш, Гвардиол – Гюндоган (Ковачич, 77), Нико Гонсалес – Фоден (Макейте, 77), Бернардо Силва, Савио – Мармуш

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

РЕАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 7
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На изи .После первый игры, писал что Мс п_зда в Мадриде прогнозировал 3-0, 3-1 что будет так и получилось. Гол Мс в конце был лишний
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+3
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Harun Bakircioğlu
Ну все, больше не Мистер Офсайд.
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+2
DonetskCity_Love_Rybakinu
Реал знов показав свою велич, але після Шахтаря для нас він все ж таки другий у світі! 😊
.
Футбол буває різним: динамічним чи прісним - але сьогодні він був ідеально вершковим, а Мбаппе немов підсолодив вершки трьома ложками цукру. Тож цей матч справжній футбольний десерт, що приніс задоволення 😊
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0
Андрій Заліщук
три італійські команди в ауті вже на стадії 1/16, Calcio is going down
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0
WalterBlack
Ман Сіті був просто ніякий в цьому матчі. Саме смішніше це те, що Реал у цьому матчі обіграв містян їхнім ж стилем футболу, якби не різний колір форм то я напевно плутав би Мадрид з Манчестером
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0
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