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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
19.02.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 03:34 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:53
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0

Реал Мадрид – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч

Ответный поединок 1/16 финала Лиги чемпионов начнется 19 февраля в 22:00 по Киеву

19 февраля 2025, 03:34 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:53
116
0
Реал Мадрид – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч
Коллаж Sport.ua

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19 февраля свою ответную встречу в плей-офф Лиги чемпионов проведут Реал Мадрид и Манчестер Сити. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

«Сливочные» славятся тем, что даже далеко не при идеальной игре могут добиваться хорошего результата. Во многих выигранных Лигах чемпионов Реал не был лучшим, но выигрывал желанный трофей, только это и останется в истории.

Не впечатляет игра и в этом сезоне, убойная связка Мбаппе – Винисиус – Беллингем не всегда работает. Как бы не закончился сезон, Анчелотти уйдет с поста главного тренера, а придет Хаби Алонсо со своим зрелищным футболом, что будет интересно увидеть.

В этом сезоне мадридцы имели хороший отрыв в Ла Лиге, но выдали серию из трех матчей без побед, теперь они вторые в чемпионате, отставая от Барселоны по дополнительным показателям. В последнем туре Реал не смог обыграть в гостях Осасуну – 1:1, хотя там было спорное удаление Беллингема и ряд других неоднозначных моментов с участием судьи.

Настоящая катастрофа в клубе была с защитниками, многие опорники и полузащитники вынуждены были играть не нас своих позициях. Точно предстоящий матч пропустят Карвахаль и Милитао, а Васкес под вопросом.

Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити

«Горожане» проводят один из худших сезонов при эре Гвардиолы. С Ман Сити произошел серьезный психологический надлом, от которого команда не может отойти. В АПЛ клуб идет только четвертым, шансов на чемпионство нет, так как Ливерпуль слишком далеко. Остается бороться за Кубок Англии и Лигу Чемпионов, но учитывая форму конкурентов, есть большая угроза остаться без трофеев.

В последнем матче Манчестер разгромил на своем поле Ньюкасл, египетский новичок Мармуш оформил хет трик еще в первом тайме. Хоть команда не в той форме, чтоб совершать камбэк против Реала, соперник тоже далеко не безгрешен.

У Гвардиолы тоже проблемы с защитниками, не сыграет Аканджи, под вопросом Аке и Диаш. Из важных потерь еще стоит отметить отсутствие Родри, было повреждение у Грилиша.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Вспоминать богатую историю очных противостояний нет смысла, только последнюю встречу, когда Манчестер Сити уступил в драматической битве дома 2:3, не помог и дубль Холланда. Реал действительно действовал острее, но решающий мяч гости забили уже в компенсированное время.

Прогноз

Мадридцы в этой паре фавориты, хотя когда играют такие мощные клубы, можно ожидать любого результата. Гостям точно надо рисковать, а за Реал будет болеть родная публика.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реала – 2,31, ничья – 4,41, победа Манчестер Сити – 3,43. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, команды снова способны устроить знатную зарубу, поэтому ставлю на тотал больше 3,5 голов за 1,83.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
19 февраля 2025 -
22:00
Манчестер Сити
Тотал больше 3.5 1.83 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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