Реал Мадрид

В среду, 19 февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Мадриде (Испания) на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по Киеву.

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«Реал» способен побеждать даже при нестабильной игре, но в этом сезоне команда демонстрирует неравные результаты и потеряла лидерство в Ла Лиге. Травмы защитников создали дополнительные трудности, а Хаби Алонсо, по слухам, готовят как нового тренера. «Манчестер Сити» также переживает сложный сезон, занимая лишь четвёртое место в АПЛ и имея мало шансов на трофеи. Команда страдает из-за травм ключевых игроков, хотя недавно разгромила «Ньюкасл». Их противостояние в первом матче завершилось победой «Реала» в компенсированное время со счетом 3:2, но в этой паре может произойти все, что угодно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити» в украинской версии сайта.