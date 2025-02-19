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19.02.2025 22:00 - : -
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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 06:02 | Обновлено 19 февраля 2025, 06:04
32
0

Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/16 финала Лиги чемпионов

19 февраля 2025, 06:02 | Обновлено 19 февраля 2025, 06:04
32
0
Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Колаж Sport.ua

В среду, 19 февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Мадриде (Испания) на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Реал» способен побеждать даже при нестабильной игре, но в этом сезоне команда демонстрирует неравные результаты и потеряла лидерство в Ла Лиге. Травмы защитников создали дополнительные трудности, а Хаби Алонсо, по слухам, готовят как нового тренера. «Манчестер Сити» также переживает сложный сезон, занимая лишь четвёртое место в АПЛ и имея мало шансов на трофеи. Команда страдает из-за травм ключевых игроков, хотя недавно разгромила «Ньюкасл». Их противостояние в первом матче завершилось победой «Реала» в компенсированное время со счетом 3:2, но в этой паре может произойти все, что угодно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Манчестер Сити» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
19 февраля 2025 -
22:00
Манчестер Сити
ТБ 3.5 1.84 Сделать ставку
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Реал Мадрид Манчестер Сити текстовая трансляция Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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