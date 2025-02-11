Камбэк от сливочных в огненном матче. Реал переиграл Ман Сити

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Лига чемпионов. 1/16 финала. Первый матч

«Манчестер Сити» – «Реал» – 2:3

Гол: Холанд, 19, 80, пен – Мбаппе, 60, Браим Диас, 86, Беллингем, 90+3

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Аке (Ковачич, 62), Диаш, Аканджи (Льюис, 46) – де Брюйне (Гюндоган, 84), Стоунз, Силва – Грилиш (Фоден, 30), Савиньо (Мармуш, 84) – Холанд

«Реал»: Куртуа – Вальверде, Асенсио, ТчуамЕни, Менди — Беллингем, Себальос (Модрич, 82), Камавинга – Родриго (Браим Диас, 85), Мбаппе, Винисиус

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Сити оф Манчестер Стэдиум» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА