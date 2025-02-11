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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
11.02.2025 22:00 – FT 2 : 3
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 23:58 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:01
1416
17

Камбэк от сливочных в огненном матче. Реал переиграл Ман Сити

Дубль Эрлинга Холанда не помог англичанам

11 февраля 2025, 23:58 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:01
1416
17
Камбэк от сливочных в огненном матче. Реал переиграл Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига чемпионов. 1/16 финала. Первый матч

«Манчестер Сити» – «Реал» – 2:3

Гол: Холанд, 19, 80, пен – Мбаппе, 60, Браим Диас, 86, Беллингем, 90+3

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Аке (Ковачич, 62), Диаш, Аканджи (Льюис, 46) – де Брюйне (Гюндоган, 84), Стоунз, Силва – Грилиш (Фоден, 30), Савиньо (Мармуш, 84) – Холанд

«Реал»: Куртуа – Вальверде, Асенсио, ТчуамЕни, Менди — Беллингем, Себальос (Модрич, 82), Камавинга – Родриго (Браим Диас, 85), Мбаппе, Винисиус

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Сити оф Манчестер Стэдиум» (Манчестер, Англия)

МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал отчеты Эрлинг Холанд
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 17
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Макс Максов
Реал навіть з таким захистом, зараз на голову сильніший ніж Сіті...
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+6
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Harun Bakircioğlu
Довешались провокационные баннеры болелы МС, обычно так все и получается
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+3
NATS
По моментам и по самой игре, конечно Реал смотрелся лучше и заслужил победы.
Но это как раз тот случай, когда можно сказать, что не Реал выиграл, а МС проиграл ибо 2 и 3 гол - это чисто привозы МС, а первый гол - ну такой удар-дурачок залетел. 
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+2
Лига
Это только начало  .Реал есть Реал , в Мадриде п_з_да Мс, на изи 3-0 , 3-1
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+2
Валентин Равенский
Ех Ман Сіті, міняйте Пепа та пів команди,  Реал показав як треба боротися за результат.
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+1
apepa
Короли футбола Реал выбили МС, а значит сыграют уже в финале с Баварией!
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+1
Серж
Отличный матч. Посмотрим что будет в ответке.
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0
OKs100
Сколько ещё матчей должен проиграть Гвардиола, чтобы его уволили? 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua81
как МС сливает концовки матчей это просто цирк
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0
TolsTIyELF
Реал - Король Футбола! Слава Испании! Мбапе бокопор, но какой же гениальный гол! Лунину нужно ждать возможности играть, Реал это Реал. Нет смысла менять лучший клуб.
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0
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AndiM
Лучшій галкіпєр в мірє знову повну торбу отримує? куртуа прєзідєнт міііііра- крічалі ані.
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-1
Дыряво с пердя🤣
Великие и магучие♿ нашлись..🤪🤪 как только играют с великой Барселоной☝️ лицо сразу в сливочном креме
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-2
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