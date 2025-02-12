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Лига Чемпионов
Манчестер Сити
11.02.2025 22:00 – FT 2 : 3
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:39
5614
1

Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов

12 февраля 2025, 00:23 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:39
5614
1
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля в 22:00 в Манчестере прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» проиграл испанскому «Реалу» из Мадрида (2:3).

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу

Победитель поединка в 1/8 финала сыграет против Атлетико Мадрид или Байера из Леверкузена.

🏆 Лига чемпионов 2024/25

1/16 финала. Первый матч. 11 февраля 2025 года, Манчестер

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3

Голы: Холанд, 19, 80 (пен) – Мбаппе, 60, Браим Диас, 86, Беллингем, 90+2

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 19 мин

ГОЛ! 1:1. Килиан Мбаппе, 60 мин

ГОЛ! 2:1. Эрлинг Холанд, 80 мин (пен)

ГОЛ! 2:2. Браим Диас, 86 мин

ГОЛ! 2:3. Джуд Беллингем, 90+2 мин

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Реал Мадрид).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал видео голов и обзор Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Браим Диас Джуд Беллингем пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Tom Thomas's
Тільки диво врятує містян на Бернабеу. Програти в себе вдома, хоч і один гол перевага. Я прогнозую що Гвардіола буде кидати всі сили, бо для Ман сіті це вже буде удар нижче пояса і як казав Гвардіола - "В мене великий кредит довіри і мене не звільнять" Але те що Ман сіті зараз не у формі це вкидається в очі
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