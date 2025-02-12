11 февраля в 22:00 в Манчестере прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» проиграл испанскому «Реалу» из Мадрида (2:3).

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Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу

Победитель поединка в 1/8 финала сыграет против Атлетико Мадрид или Байера из Леверкузена.

🏆 Лига чемпионов 2024/25

1/16 финала. Первый матч. 11 февраля 2025 года, Манчестер

22:00. Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 2:3

Голы: Холанд, 19, 80 (пен) – Мбаппе, 60, Браим Диас, 86, Беллингем, 90+2

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 19 мин

ГОЛ! 1:1. Килиан Мбаппе, 60 мин

ГОЛ! 2:1. Эрлинг Холанд, 80 мин (пен)

ГОЛ! 2:2. Браим Диас, 86 мин

ГОЛ! 2:3. Джуд Беллингем, 90+2 мин