Во вторник, 11 февраля, состоится поединок 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Игра пройдет в Манчестере (Англия) на поле стадиона «Этихад», начало – в 22:00 по Киеву.

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В Лиге чемпионов уже четвертый год подряд сошлись два гранда футбола — «Манчестер Сити» и «Реал», которым на этапе 1/16 финала придется определить, кто продолжит борьбу за трофей. «Манчестер Сити» пытается преодолеть кризис, занимая пятое место в АПЛ и сталкиваясь с проблемами в Лиге чемпионов, где выход из группы дался непросто. Команда Гвардиолы демонстрирует смешанную форму: хотя побед стало больше, в ключевых матчах, таких, как против «Арсенала» (1:5), результат оставляет желать лучшего. К тому же кадровые потери, например Родри и Доку, добавляют проблем, а участие нескольких игроков под вопросом. В то же время «Сити» все же остается одним из самых результативных коллективов последних месяцев.

«Реал» также испытывает трудности: постоянные травмы игроков, в том числе ключевых защитников, создают слабые места. Хотя в Ла Лиге мадридцы остаются лидерами, конкуренция с «Барселоной» и «Атлетико» настолько плотная, что каждый матч становится решающим. В Кубке Испании ситуация нестабильна. команда часто пропускает, даже ведя в счете, что заставляет нервничать как тренера, так и болельщиков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Реал» в украинской версии сайта.