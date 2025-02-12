Сыгран только 1-й тайм. Реакция тренеров и игроков на матч Ман Сити и Реала

11 февраля в 22.00 в Манчестере прошел первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский Манчестер Сити на арене Этихад проиграл испанскому Реалу из Мадрида (2:3).

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Пеп Гвардиола, главный тренер «Ман Сити»: «Результат такой, какой он есть. Мы сделали много хороших вещей, но вопрос остается открытым, когда в конце матча снова случается такое. Это происходило неоднократно: Спортинг, Брентфорд, МЮ. Мы теряли преимущество во многих матчах. Это не в первый раз, но на таком уровне это очень сложно.

Из всех матчей против «Реала» этот был для них лучшим. Я ожидал такой игры от них, потому не могу слиться на свою команду. Мы знаем, против какого качества играем. Иметь такой результат в своих руках и потерять его сложно принять. Но мы попробуем во втором матче. Посмотрим, кто будет готов».

Карло Анчелотти, главный тренер Реала: «Мы не смогли закрыть вопрос проходного билета, но получили небольшое преимущество. Это была хорошая игра для нас, и мы должны быть удовлетворены. Мы создали много моментов, но «Сити» тоже создавал проблемы. Теперь нам нужно хорошо подготовиться ко второму матчу, но эта победа дает нам большую уверенность.

Был ли это самый лучший матч «Реала» в ЛЧ под моим руководством? Нет, я не думаю. Это была хорошая игра, и мы ожидали именно такой борьбы. Иногда нам не хватало баланса, но с правильной самоотдачей качество нашей игры было очевидным.

Да, это тот путь, к которому мы стремимся, и мы давно об этом говорим. Так и нужно поступать. Сезон по-настоящему начался только сейчас, и несмотря на трудности, мы получили очень хороший результат. Игравшая в обороне четверка никогда раньше не выходила вместе даже на тренировки. Несмотря на кадровые проблемы, мы смогли выжать максимум. Шансы Реала во втором матче? Ошибка – это думать, что мы уже выиграли дуэль и потерять концентрацию. Это только один матч».

Джон Стоунз, защитник «Ман Сити»: «Мы отлично начали игру, были на высоте. Мы знаем, какое качество у Реала, что они выйдут во втором тайме с новой энергией – и они это сделали. Произошедшее можно было избежать, и мы должны действовать лучше. Всё просто. Мы должны сохранять позитивный настрой и двигаться вперед. У нас впереди еще 90 минут, чтобы поправить ситуацию.

Разочаровывает всех то, что мы были в игре до самого конца, а потом произошло два эпизода, и мы пропустили. Для защитника это очень противный результат. Мы лучше закрывать матчи – это факт. Мы должны проявлять характер в сложные моменты игры. У нас была отличная возможность поехать на Бернабеу с преимуществом 2:1, а теперь нам придется забивать, чтобы сравнять счет. Ничего еще не закончено, нужно оставаться положительным, хотя сейчас это сложно».

Джуд Беллингем, автор победного гола «Реала»: «Это был удивительный матч. Думаю, мы показали одну из наших лучших игр сезона, но все равно умудрились оказаться в роли догоняющих. Сити - все еще невероятная команда. Они очень сложные соперники – их движение, способность манипулировать расположением соперников. Играть против них всегда непросто. Но, наконец, мы реализовали один из многочисленных моментов – наконец! И это стало решающим.

В таких матчах плей-офф всегда есть взлеты и падения. Это не только техническая или тактическая борьба, но психологическое противостояние. Было очень важно держать себя в руках на протяжении всей игры. Я просто продолжал бежать, надеясь, что Винни может пробить мимо. Я очутился в правильном месте, чтобы запереть этот момент. Считаю, что наша игра заслуживала победу, поэтому это заслуга всей команды.

Двое из четырех защитников – полузащитники. Тчуамени играет там почти еженедельно, но это очень трудно адаптироваться к такой позиции, особенно против одного из лучших нападающих поколения. Все четверо заслуживают похвалы, я очень ими горжусь.

Я чувствовал, что мы создаем много моментов, и казалось, что один из них будет реализован. Это был наш месседж друг другу. Мы всегда были уверены, что что-нибудь для нас выпадет. Приятно возвращаться домой с преимуществом. Уверен, что «Бернабеу» поддержит нас – мы должны снова дать им ту игру, которой они заслуживают»

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча. Техническая комиссия УЕФА прокомментировала выбор: «Он был самым опасным в атаке, отдал больше ключевых передач, совершил самые результативные продвижения с мячом и наибольше раз совершал прессинг. Также он отдал результативный пас на победный гол.