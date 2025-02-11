11 февраля, на стадионе «Этихад», в 1/16 финала Лиги Чемпионов между собой сыграют Манчестер Сити и Реал Мадрид. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Горожане» проводят один из худших сезонов в эру Гвардиолы, хоть об этом рано говорить, но такому Манчестеру будет сложно взять какой-то трофей. В АПЛ клубу уже не светит чемпионство, Сити идут только пятыми в чемпионате, отставание от лидера составляет целых 15 очков. Здесь больше надо думать хотя бы о том, чтоб финишировать в топ-4, до первого квартета всего два балла.

В последнем туре чемпионата Манчестер провалился на выезде в битве против Арсенала, уступив со счетом 1:5. Есть ощущение, что футболисты надломлены психологически, то что работало много лет, перестало давать результат.

Даже в Лиге Чемпионов «горожане» зашли в плей-офф только с 22-й строчки, опередив троих конкурентов только по разнице мячей. Предстоящую встречу точно пропустят Доку, Родри и Виктор Рейс, под вопросом Аке, Бобб, Эдерсон и Нико.

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Реал Мадрид

Не так все плохо выглядит у Реала, команда лидирует в Ла Лиге, уже добралась до полуфинала национального кубка, хотя есть немало вопросов к игре.

Далеко не сразу сумел влиться в коллектив Килиан Мбаппе, звездного француза давно ждали в Мадриде, но желаемого эффекта не получили. Сейчас футболист немного адаптировался, в чемпионате он уже забил 16 мячей в 21 матче.

В последнем туре Ла Лиги Реал расписал мировую в дерби с прямым конкурентом Атлетико – 1:1. «Сливочные» хоть и первые в чемпионате, второй Атлетико отстает всего на очко, а Барселона на два балла. Реал финишировал на 11-й строчке основного этапа Лиги Чемпионов, отставание от желаемой восьмерки составило всего одно очко.

Большие проблемы у коуча мадридцев Карло Анчелотти с обороной: сломаны защитники: Алаба, Милитан, Лукас Васкес, Рюдигер, Карвахаль. Приходиться ставить в центр обороны Чуамени, которому явно непривычно играть на этой позиции. Васкес пополнил лазарет после матча с Атлетико. Скорее всего будут искать кого-то в дубле, по примеру, как взяли Асенсио, но уровень футболистов будет ниже.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Лука Модрич

Личные встречи

Уже четвертый сезон подряд команды встречаются в плей-офф Лиги Чемпионов, предыдущие три противостояния прошли в упорной борьбе, дважды прошел Реал и Раз Мансити, хотя пересекались клубы и ранее. В прошлом сезоне все определилось только в серии пенальти, самым запоминающим стал удар Бернарду Силвы, который решил пробить «Паненкой», но это прочитал украинский вратарь Андрей Лунин, который легко поймал мяч.

Прогноз

В этой Лиге Чемпионов клубы играют хуже, чем от них ожидают. Любая из команд может провалиться, что не станет сенсацией. Ман Сити небольшой фаворит, на их успех можно поставить с коэффициентом 2,33, а успех Реала оценивается в 2,9. Рискну предположить, что «горожане» будут ближе к успеху, на их стороне фактор своей арены, а также меньше кадровых потерь, поставлю на их победу с форой 0 за 1,75.