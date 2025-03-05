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  4. Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Италия
05 марта 2025, 01:20 |
266
0

Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»

Даниэле Ло Монако рассказал о ненавистниках украинца

05 марта 2025, 01:20 |
266
0
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Даниэле Ло Монако заявил, что не все болельщики «Ромы» довольны украинским форвардом команды Артемом Довбыком.

«Как можно думать, что украинец не является важным игроком? Конечно, у каждого есть свое мнение. К сожалению, у Довбика есть и ненавистники - фанаты, которые его просто не выносят и считают обузой. Но кто может приехать в «Рому» вместо него?» - заявил Ло Монако в эфире Radio Romanista.

Всего в текущем сезоне Довбик сыграл на клубном уровне 34 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, итальянские СМИ оценили игру Довбика.

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Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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