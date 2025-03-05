Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»

Итальянский журналист Даниэле Ло Монако заявил, что не все болельщики «Ромы» довольны украинским форвардом команды Артемом Довбыком.

«Как можно думать, что украинец не является важным игроком? Конечно, у каждого есть свое мнение. К сожалению, у Довбика есть и ненавистники - фанаты, которые его просто не выносят и считают обузой. Но кто может приехать в «Рому» вместо него?» - заявил Ло Монако в эфире Radio Romanista.

Всего в текущем сезоне Довбик сыграл на клубном уровне 34 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, итальянские СМИ оценили игру Довбика.