Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Даниэле Ло Монако рассказал о ненавистниках украинца
Итальянский журналист Даниэле Ло Монако заявил, что не все болельщики «Ромы» довольны украинским форвардом команды Артемом Довбыком.
«Как можно думать, что украинец не является важным игроком? Конечно, у каждого есть свое мнение. К сожалению, у Довбика есть и ненавистники - фанаты, которые его просто не выносят и считают обузой. Но кто может приехать в «Рому» вместо него?» - заявил Ло Монако в эфире Radio Romanista.
Всего в текущем сезоне Довбик сыграл на клубном уровне 34 матча, забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось о том, итальянские СМИ оценили игру Довбика.
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