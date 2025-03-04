«Один гол за 35 дней – это мало». Итальянские СМИ оценили игру Довбика

2 марта состоялся матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Комо». Хозяева вырвали победу со счетом 2:1.

Победный гол в составе римского клуба забил форвард Артем Довбик. Итальянские журналисты прокомментировали игру украинского футболиста:

«35 дней. Именно столько времени прошло с момента, когда Довбик забивал последний раз в чемпионате. Это внушительный срок для игрока, главная цель которого – забивать постоянно. Один гол за 35 дней – это мало.

Украинец принес важную победу в матче с «Комо» и, вероятно, победный гол позволит ему чувствовать себя лучше. Предыдущий мяч футболиста был забит 26 января в матче с «Удинезе» (2:1). Теперь нужно, чтобы Довбик продолжил свою серию в Лиге Европы. Там у него два гола в девяти поединках», – подытожили журналисты.

Украинский форвард провел в текущем сезоне 34 матча во всех турнирах за римский клуб, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.