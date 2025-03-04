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  4. «Один гол за 35 дней – это мало». Итальянские СМИ оценили игру Довбика
Италия
04 марта 2025, 09:45 |
477
2

«Один гол за 35 дней – это мало». Итальянские СМИ оценили игру Довбика

Украинский форвард забил победный мяч в поединке с «Комо»

04 марта 2025, 09:45 |
477
2
«Один гол за 35 дней – это мало». Итальянские СМИ оценили игру Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 марта состоялся матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Комо». Хозяева вырвали победу со счетом 2:1.

Победный гол в составе римского клуба забил форвард Артем Довбик. Итальянские журналисты прокомментировали игру украинского футболиста:

«35 дней. Именно столько времени прошло с момента, когда Довбик забивал последний раз в чемпионате. Это внушительный срок для игрока, главная цель которого – забивать постоянно. Один гол за 35 дней – это мало.

Украинец принес важную победу в матче с «Комо» и, вероятно, победный гол позволит ему чувствовать себя лучше. Предыдущий мяч футболиста был забит 26 января в матче с «Удинезе» (2:1). Теперь нужно, чтобы Довбик продолжил свою серию в Лиге Европы. Там у него два гола в девяти поединках», – подытожили журналисты.

Украинский форвард провел в текущем сезоне 34 матча во всех турнирах за римский клуб, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Комо Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Потрібно дивитися, які саме голи:
- 1 гол на кількість зіграних хвилин;
- скільки ударів зроблено, щоб забити 1 гол;
- за якого рахунку забитий гол (одна справа  забити вдома аутсайдеру, який грає в меншості, або забити 1 гол за рахунку 3-0, 4-1, і зовсім інша справа забити лідеру на виїзді, або забити, коли твоя команда програє);
- який гол за змістом (обвести один в один і забити, підставити ногу з 2-3 метрів в порожні ворота, технічно виконати удар з 20-25 метрів).
І тут в реальності можна побачити - чи гравець топовий, чи посередній. Посередні гравці в топових матчах себе не проявляють та губляться. Посередні забивають голи середнякам або аутсайдерам в домашніх іграх або з ігрових позицій, де забити може кожен. А от топові гравці забивають у важких матчах з топовими суперниками або з важких ігрових позицій та обставин, де потрібна показати індивідуальну техніку, показати власну майстерність, увімкнути футбольний інтелект, застосувати комбінаційну зіграність з партнерами.  
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Играл бы за Жирону и не дергался!
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