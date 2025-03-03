«Называйте его царь Мидас». В Италии отреагировали на выступление Довбика

2 марта состоялся матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Комо». Подопечные Клаудио Раньери вырвали победу с минимальным счетом 2:1.

Второй гол в составе римского клуба забил форвард Артем Довбик, который пропустил несколько поединков из-за травмы. Итальянская пресса позитивно оценила выступление украинского футболиста:

«Он вернулся на поле после того, как восстановился от травмы колена. Откликнулся на передачу Ренша и сразу пробил точно в цель. Удар Довбика стал решающим и принес важную победу в чемпионате. Называйте его царь Мидас (царь, который превращал в золото все, к чему прикасался – прим)», – подытожили журналисты.

Украинский форвард провел в текущем сезоне 34 матча во всех турнирах за римский клуб, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Рома» набрала 43 балла и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Комо» разместился на 13-й позиции, в активе клуба – 28 очков.