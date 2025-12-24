Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Реал готов убедить Клоппа прийти в клуб, сделав два топ-трансфера
Испания
24 декабря 2025, 05:02
Реал готов убедить Клоппа прийти в клуб, сделав два топ-трансфера

Клуб готов строить команду под немецкого специалиста

Реал готов убедить Клоппа прийти в клуб, сделав два топ-трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Мадридский «Реал» пытается убедить Юргена Клоппа возглавить команду после завершения сезона, если ситуация с Хаби Алонсо не изменится.

По информации испанских СМИ, президент клуба Флорентино Перес готов пойти на серьезные шаги, чтобы заинтересовать немецкого специалиста.

Сообщается, что Клоппу пообещали два топ-подписания: элитного центрального защитника и полузащитника с качественной работой с мячом, который способен повысить темп игры команды. В клубе считают, что именно эти позиции требуют немедленного усиления.

В то же время источники, близкие к тренеру, отмечают, что Клопп пока не спешит возвращаться к тренерской работе. После ухода из «Ливерпуля» он комфортно чувствует себя на посту глобального футбольного директора Red Bull и не желает снова погружаться в ежедневное давление большого клуба.

Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
