Реал готов убедить Клоппа прийти в клуб, сделав два топ-трансфера

Мадридский «Реал» пытается убедить Юргена Клоппа возглавить команду после завершения сезона, если ситуация с Хаби Алонсо не изменится.

По информации испанских СМИ, президент клуба Флорентино Перес готов пойти на серьезные шаги, чтобы заинтересовать немецкого специалиста.

Сообщается, что Клоппу пообещали два топ-подписания: элитного центрального защитника и полузащитника с качественной работой с мячом, который способен повысить темп игры команды. В клубе считают, что именно эти позиции требуют немедленного усиления.

В то же время источники, близкие к тренеру, отмечают, что Клопп пока не спешит возвращаться к тренерской работе. После ухода из «Ливерпуля» он комфортно чувствует себя на посту глобального футбольного директора Red Bull и не желает снова погружаться в ежедневное давление большого клуба.