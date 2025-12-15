Клопп выступил с требованием: возглавит Реал, если будет два трансфера

Будущее Хаби Алонсо в «Реале» остается под вопросом, а руководство клуба уже прорабатывает возможные варианты замены.

По информации испанских СМИ, Юрген Клопп дал понять, что может согласиться возглавить мадридцев, но только при выполнении конкретных условий. Немецкий специалист настаивает на подписании двух хорошо знакомых ему игроков из «Ливерпуля» – Ибраима Конате и Доминика Собослаи.

Ориентировочная сумма расходов составит около 100 млн евро, ведь венгерский полузащитник оценивается именно в такую сумму, тогда как французский защитник может перейти бесплатно.