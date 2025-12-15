Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клопп выступил с требованием: возглавит Реал, если будет два трансфера
Клопп выступил с требованием: возглавит Реал, если будет два трансфера

Юрген хочет видеть в команде бывших подопечных

Клопп выступил с требованием: возглавит Реал, если будет два трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Будущее Хаби Алонсо в «Реале» остается под вопросом, а руководство клуба уже прорабатывает возможные варианты замены.

По информации испанских СМИ, Юрген Клопп дал понять, что может согласиться возглавить мадридцев, но только при выполнении конкретных условий. Немецкий специалист настаивает на подписании двух хорошо знакомых ему игроков из «Ливерпуля» – Ибраима Конате и Доминика Собослаи.

Ориентировочная сумма расходов составит около 100 млн евро, ведь венгерский полузащитник оценивается именно в такую сумму, тогда как французский защитник может перейти бесплатно.

Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Доминик Собослаи Ибраима Конате Ливерпуль
Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
