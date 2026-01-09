Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский полузащитник попрощался с ЛНЗ, обратившись к Пономареву
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 08:37 |
1001
0

Украинский полузащитник попрощался с ЛНЗ, обратившись к Пономареву

Артур Авагимян попрощался с черкасским ЛНЗ

09 января 2026, 08:37 |
1001
0
Украинский полузащитник попрощался с ЛНЗ, обратившись к Пономареву
ФК ЛНЗ. Артур Авагимян

Украинский полузащитник Артур Авагимян попрощался с черкасским ЛНЗ, обратившись к главному тренеру «фиолетовых» Виталию Пономареву.

«С первого дня в клубе я делал все возможное, чтобы доказать главному тренеру, что я достоин играть и могу приносить пользу команде. Я работал честно, профессионально и с полной самоотдачей.

К сожалению, в футболе многое зависит не только от уровня игрока, но и от личного видения тренера. У каждого оно свое и с этим я столкнулся напрямую.

За все время в клубе не было ни дня, когда я позволил себе недовольство, отсутствие мотивации или неуважение к работе. Я всегда оставался профессионалом. При этом я убежден: я заслуживал большего игрового времени. И мне не стыдно говорить об этом прямо. Ни руководство, ни тренерский штаб, ни персонал, ни партнеры по команде не смогут честно сказать, что я был слабее или не готов играть.

Я благодарен Пономареву за этот этап — он сделал меня сильнее. Между нами сохранилось уважение. Но пора двигаться дальше. ЛНЗ желаю только успехов.

Хочу искренне поблагодарить руководство футбольного клуба ЛНЗ и весь персонал клуба за профессионализм, поддержку и человеческое отношение на протяжении всего времени моего пребывания в команде. Благодарю всех сотрудников, которые каждый день делают свою работу незаметно для публики, но очень важно для футболистов. Ваш труд заслуживает уважения.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков футбольного клуба ЛНЗ. Ваша поддержка ощущалась всегда на стадионе, выездах и даже тогда, когда я не выходил на поле. Именно вы напоминаете, ради чего существует футбол. Спасибо за веру, эмоции и уважение. Я это ценю и никогда не забуду», – написал Авагимян.

По теме:
Федецкий разнес Карпаты после смены коуча: «Посмотрите на Рух»
Названа самая молодая команда первой части сезона УПЛ
Богдан БОЙКО: «У Металлиста 1925 – большой потенциал и желание добавлять»
Артур Авагимян Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Футбол | 08 января 2026, 07:22 1
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу

Слюбик может продолжить карьеру в Чехии

Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Футбол | 08 января 2026, 09:02 5
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов

Горняки пытались купить Габриэля Мека

Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Футбол | 09.01.2026, 00:01
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Засыпали от скуки. Арсенал и Ливерпуль удивили робким футболом
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Футбол | 08.01.2026, 09:33
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала в АПЛ сыграл сухой матч без сейвов
Футбол | 09.01.2026, 06:34
Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала в АПЛ сыграл сухой матч без сейвов
Давид Райя в 12-й раз в составе Арсенала в АПЛ сыграл сухой матч без сейвов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 24
Биатлон
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
Александр Усик выступил с обращением к украинцам и нарвался на критику
07.01.2026, 19:44 22
Бокс
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 7
Футбол
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
В Динамо приняли решение по Калонджи Дье, проходившему просмотр
07.01.2026, 14:10 6
Футбол
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 1
Биатлон
Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
07.01.2026, 22:16 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем