Украинский полузащитник попрощался с ЛНЗ, обратившись к Пономареву

Украинский полузащитник Артур Авагимян попрощался с черкасским ЛНЗ, обратившись к главному тренеру «фиолетовых» Виталию Пономареву.

«С первого дня в клубе я делал все возможное, чтобы доказать главному тренеру, что я достоин играть и могу приносить пользу команде. Я работал честно, профессионально и с полной самоотдачей.

К сожалению, в футболе многое зависит не только от уровня игрока, но и от личного видения тренера. У каждого оно свое и с этим я столкнулся напрямую.

За все время в клубе не было ни дня, когда я позволил себе недовольство, отсутствие мотивации или неуважение к работе. Я всегда оставался профессионалом. При этом я убежден: я заслуживал большего игрового времени. И мне не стыдно говорить об этом прямо. Ни руководство, ни тренерский штаб, ни персонал, ни партнеры по команде не смогут честно сказать, что я был слабее или не готов играть.

Я благодарен Пономареву за этот этап — он сделал меня сильнее. Между нами сохранилось уважение. Но пора двигаться дальше. ЛНЗ желаю только успехов.

Хочу искренне поблагодарить руководство футбольного клуба ЛНЗ и весь персонал клуба за профессионализм, поддержку и человеческое отношение на протяжении всего времени моего пребывания в команде. Благодарю всех сотрудников, которые каждый день делают свою работу незаметно для публики, но очень важно для футболистов. Ваш труд заслуживает уважения.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков футбольного клуба ЛНЗ. Ваша поддержка ощущалась всегда на стадионе, выездах и даже тогда, когда я не выходил на поле. Именно вы напоминаете, ради чего существует футбол. Спасибо за веру, эмоции и уважение. Я это ценю и никогда не забуду», – написал Авагимян.