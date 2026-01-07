Сенсационный лидер УПЛ расторг контракт с украинским полузащитником

В ночь с 6 на 7 января украинский полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян заинтриговал фанатов «фиолетовых» довольно странными сообщениями в своем telegram сообществе.

«2 часа ночи. Мы пришли к общему знаменателю с Василием Васильевичем Каюком», – написал Авагимян. А уже в 4:00 вышло следующее сообщение: Freedom. В расположении «фиолетовых» Sport.ua подтвердили о разрыве контракта с Артуром.

В нынешнем сезоне Артур Авагимян выступал за черкасский ЛНЗ, но был игроком ротации «фиолетовых». В первой части сезона Артур провел 3 матча за ЛНЗ, отдав одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.