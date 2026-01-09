Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суперкубок Франции. 14-й титул для ПСЖ: все финалы и победители
Франция
09 января 2026, 07:49 | Обновлено 09 января 2026, 08:08
В матче за трофей ПСЖ драматично спас игру и одолел Марсель по пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 20:00 в Кувейте прошел матч за Суперкубок Франции.

ПСЖ по пенальти переиграл Марсель (2:2, пен. 4:1) в Кувейте и завоевал Суперкубок в 14-й раз.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче за трофей встретились чемпион Лиги 1 и победитель Кубка Франции (ПСЖ) и вице-чемпион Франции (Марсель).

На 13-й минуте Усман Дембеле элегантно перекинул голкипера, а на 76-й минуте Мейсон Гринвуд с пенальти сравнял счет.

Марсель вышел вперед на 87-й благодаря автоголу Пачо, а Гонсалу Рамуш спас ПСЖ, сравняв счет на 90+5 мин (2:2),

Украинский центрбек Илья Забарный остался в резерве ПСЖ, но получил трофей вместе с командой.

ПСЖ имеет 14 рекордных титулов в этом турнире (1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025).

Количество трофеев в Суперкубке Франции:

  • ПСЖ (14 титулов), Лион (8), Реймс, Сент-Этьен (по 5), Монако (4), Нант, Марсель, Бордо (по 3), Ницца, Ренн, Лилль, Седан, Гавр, Бастия (по 1).

Суперкубок Франции. Кувейт, 8 января 2026

ПСЖ – Марсель – 2:2 (пен. 4:1)

Гол: Дембеле, 13, Рамуш, 90+5 – Гринвуд, 76, Пачо, 87 (автогол)

Серия пенальти: Гонсалу Рамуш (1:0), О'Райли (не забил), Витинья (2:0) Хамед Траоре (не забил), Нуну Мендеш (3:0), Майкл Мурильо (3:1), Дезире Дуэ (4:1)

Все финалы за Суперкубок Франции

Все обладатели трофея

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея награждения

По теме:
ДЕ ДЗЕРБИ: «Никогда не плакал из-за проигрышей, но сегодня не сдержался»
Голкипер спас ПСЖ в серии пенальти и поделился мыслями после матча
ФОТО. Жена Забарного отметилась новой огненной фотосессией
