Англия
09 января 2026, 05:02 |
Футболисты Челси разочаровали Мудрика своим поступком на его день рождения

Ни один игрок лондонского клуба не поздравил украинского вингера

Михаил Мудрик

Партнеры Михаила Мудрика по «Челси» удивили своей реакцией на день рождения украинского вингера.

5 января футболист отметил 25-летие и опубликовал пост в соцсетях, продемонстрировав новый имидж. Клуб и УАФ официально поздравили игрока, однако ни один из партнеров по лондонской команде публично не отреагировал на событие.

По информации аккаунта THE CHELSEA FORUM, в Instagram не появилось ни одного поздравления от футболистов «Челси», что вызвало удивление среди болельщиков.

Мудрик уже более года не выходит на поле из-за допинг-скандала с мельдонием.

