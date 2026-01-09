Футболисты Челси разочаровали Мудрика своим поступком на его день рождения

Партнеры Михаила Мудрика по «Челси» удивили своей реакцией на день рождения украинского вингера.

5 января футболист отметил 25-летие и опубликовал пост в соцсетях, продемонстрировав новый имидж. Клуб и УАФ официально поздравили игрока, однако ни один из партнеров по лондонской команде публично не отреагировал на событие.

По информации аккаунта THE CHELSEA FORUM, в Instagram не появилось ни одного поздравления от футболистов «Челси», что вызвало удивление среди болельщиков.

Мудрик уже более года не выходит на поле из-за допинг-скандала с мельдонием.

🚨🔵| REPORT: None of the Chelsea players have posted or wishes Mudryk "Happy birthday" on IG. ❌️🙅🏻‍♂️



This is weird 😕 pic.twitter.com/kGRFPvkrV6 — THE CHELSEA FORUM (@TheChelseaForum) January 5, 2026