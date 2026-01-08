Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в Англии.

На фоне полного восстановления Тибо Куртуа украинскому голкиперу сложно рассчитывать на стабильную игровую практику в «Реале», поэтому вариант со сменой клуба выглядит все более реальным. По информации источника, интерес к Лунину уже проявили три клуба АПЛ – «Тоттенхэм», «Брайтон» и «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе.

Контракт вратаря с мадридцами действует до лета 2030 года, поэтому «Реал» в случае трансфера рассчитывает получить солидную компенсацию, даже несмотря на понимание желания игрока получить больше игрового времени.