Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Лунин может перебраться в «Ньюкасл»
Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в Англии.
На фоне полного восстановления Тибо Куртуа украинскому голкиперу сложно рассчитывать на стабильную игровую практику в «Реале», поэтому вариант со сменой клуба выглядит все более реальным. По информации источника, интерес к Лунину уже проявили три клуба АПЛ – «Тоттенхэм», «Брайтон» и «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе.
Контракт вратаря с мадридцами действует до лета 2030 года, поэтому «Реал» в случае трансфера рассчитывает получить солидную компенсацию, даже несмотря на понимание желания игрока получить больше игрового времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер поздравил с праздником
Португалец отличился на 81-й минуте матча