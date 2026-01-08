Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Испания
08 января 2026, 22:42 |
1125
1

Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины

Лунин может перебраться в «Ньюкасл»

08 января 2026, 22:42 |
1125
1 Comments
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в Англии.

На фоне полного восстановления Тибо Куртуа украинскому голкиперу сложно рассчитывать на стабильную игровую практику в «Реале», поэтому вариант со сменой клуба выглядит все более реальным. По информации источника, интерес к Лунину уже проявили три клуба АПЛ – «Тоттенхэм», «Брайтон» и «Ньюкасл», у которого самые богатые владельцы в мировом футболе.

Контракт вратаря с мадридцами действует до лета 2030 года, поэтому «Реал» в случае трансфера рассчитывает получить солидную компенсацию, даже несмотря на понимание желания игрока получить больше игрового времени.

По теме:
Вездесущий Вальверде. Реал вышел в финал Суперкубка, обыграв Атлетико
Три украинца и легионер. Клуб УПЛ не рассчитывает сразу на четырех игроков
ВИДЕО. Атлетико и Реал обменялись голами. На удар Родриго ответил Серлот
Андрей Лунин Ньюкасл Брайтон Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.com
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
Бокс | 08 января 2026, 05:05 51
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

ВИДЕО. Роналду с пенальти забил гол. Но его Аль-Наср уступает
Футбол | 08 января 2026, 21:19 0
ВИДЕО. Роналду с пенальти забил гол. Но его Аль-Наср уступает
ВИДЕО. Роналду с пенальти забил гол. Но его Аль-Наср уступает

Португалец отличился на 81-й минуте матча

ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
Футбол | 08.01.2026, 19:42
ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
ФОТО. Итальянская журналистка разделась в горах и показала красоту
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Теннис | 08.01.2026, 14:22
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Футбол | 08.01.2026, 08:41
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gordey
Занадто багато писанини про чувака з мінімумом ігор в основі.
Ответить
0
Популярные новости
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
06.01.2026, 19:17 24
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 4
Биатлон
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 5
Футбол
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 4
Бокс
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
07.01.2026, 12:00 1
Футбол
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
07.01.2026, 14:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем