Испания
09 декабря 2025, 23:42 |
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда

Юрген хочет ухода Винисиуса

09 декабря 2025, 23:42
Клопп готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий тренер Юрген Клопп снова фигурирует среди главных кандидатов на замену Хаби Алонсо, чья отставка стала более чем реальной после очередного провала мадридцев.

По данным испанской прессы, немец готов возглавить «Реал», но требует полной свободы в вопросах трансферов и кадровых решений. Среди ключевых условий – серьезная «чистка» состава. Под ударом оказался Винисиус Жуниор: Клоппу не нравится его дисциплина и отсутствие работы без мяча, а также постоянные отказы продлить контракт, истекающий в 2027 году.

Не лучше ситуация и у Родриго, который переживает длительную безголевую серию с марта. При таких обстоятельствах обе бразильские звезды могут покинуть команду уже летом.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
