  4. После матча Челси тренеру стало плохо: Мареска пропустил пресс-конференцию
Англия
31 декабря 2025, 03:42 |
После матча Челси тренеру стало плохо: Мареска пропустил пресс-конференцию

Недомогание после ничьей

Getty Images/Global Images Ukraine

Тренеру «Челси» Энцо Мареске стало плохо после завершения домашней встречи 19–го тура АПЛ против «Борнмута» (2:2).

По сведениям источника, 45–летний итальянец почувствовал недомогание, из–за чего был вынужден пропустить регламентную послематчевую пресс–конференцию.

По итогам 19 сыгранных туров чемпионата Англии в активе лондонцев 30 баллов. На данный момент команда располагается на пятой строчке в таблице, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».

В семи последних матчах Премьер–лиги «Челси» набрал семь пунктов, одержав победу лишь однажды.

Челси Борнмут Английская Премьер-лига Энцо Мареска Арсенал Лондон
Михаил Олексиенко Источник: talkSPORT
