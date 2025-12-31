После матча Челси тренеру стало плохо: Мареска пропустил пресс-конференцию
Недомогание после ничьей
Тренеру «Челси» Энцо Мареске стало плохо после завершения домашней встречи 19–го тура АПЛ против «Борнмута» (2:2).
По сведениям источника, 45–летний итальянец почувствовал недомогание, из–за чего был вынужден пропустить регламентную послематчевую пресс–конференцию.
По итогам 19 сыгранных туров чемпионата Англии в активе лондонцев 30 баллов. На данный момент команда располагается на пятой строчке в таблице, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».
В семи последних матчах Премьер–лиги «Челси» набрал семь пунктов, одержав победу лишь однажды.
