После матча Челси тренеру стало плохо: Мареска пропустил пресс-конференцию

Тренеру «Челси» Энцо Мареске стало плохо после завершения домашней встречи 19–го тура АПЛ против «Борнмута» (2:2).

По сведениям источника, 45–летний итальянец почувствовал недомогание, из–за чего был вынужден пропустить регламентную послематчевую пресс–конференцию.

По итогам 19 сыгранных туров чемпионата Англии в активе лондонцев 30 баллов. На данный момент команда располагается на пятой строчке в таблице, отставая на 15 очков от лидирующего «Арсенала».

В семи последних матчах Премьер–лиги «Челси» набрал семь пунктов, одержав победу лишь однажды.