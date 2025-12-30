Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перестрелка Челси и Борнмута. Как закончилось украинское дерби в АПЛ?
Чемпионат Англии
Вест Хэм
30.12.2025 21:30 – FT 2 : 2
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 декабря 2025, 23:33 |
662
2

Перестрелка Челси и Борнмута. Как закончилось украинское дерби в АПЛ?

Завершились 4 матча 19-го тура АПЛ

30 декабря 2025, 23:33 |
662
2 Comments
Перестрелка Челси и Борнмута. Как закончилось украинское дерби в АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 декабря 2025 года, состоялись 4 матча 19-го тура Английской Премьер-лиги.

«Челси» дома устроил зрелищную перестрелку с «Борнмутом» – 2:2. Интересно, что все голы были забиты в первом тайме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Также стоит отметить «украинское дерби» между «Ноттингем Форест» Александра Зинченко и «Эвертоном» Виталия Миколенко. Победителем из него вышел второй – «ириски» победили 2:0, но оба украинца этот матч отыграли полностью.

Английская Премьер-лига. 19-й тур, 30 декабря

Бернли – Ньюкасл – 1:3

Голы: Лоран, 23 – Жоэлинтон, 2, Висса, 7, Гимараеш, 90+3

Вест Хэм – Брайтон – 2:2

Голы: Боуэн, 10, Пакета, 45+4 (пен.) – Велбек, 32 (пен.), Вельтман, 61

Ноттингем Форест – Эвертон – 0:2

Голы: Гарнер, 19, Барри, 79

Челси – Борнмут – 2:2

Голы: Палмер, 15 (пен.), Энцо, 23 – Брукс, 6, Клюйверт, 27

По теме:
Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Дьяволы и волки обменялись ударами. МЮ и Вулвз разошлись миром в АПЛ
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бернли Ньюкасл Вест Хэм Брайтон Ноттингем Форест Эвертон Челси Борнмут Жоэлинтон Йоан Висса Джаррод Боуэн Дэнни Уэлбек Джоэл Велтман Лукас Пакета Александр Зинченко Виталий Миколенко Джеймс Гарнер Тьерно Барри Коул Палмер Энцо Фернандес Дэвид Брукс Джастин Клюйверт Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бруно Гимараеш
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua
Другие виды | 30 декабря 2025, 19:47 8
Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua
Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua

Наш вроде бы украинский антирейтинг имеет четкую международную окраску

Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30 декабря 2025, 08:33 2
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»

Все зависит от фактора войны

Ботсвана – ДР Конго – 0:3. Какута оформил дубль. Видео голов и обзор
Футбол | 31.12.2025, 00:39
Ботсвана – ДР Конго – 0:3. Какута оформил дубль. Видео голов и обзор
Ботсвана – ДР Конго – 0:3. Какута оформил дубль. Видео голов и обзор
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Футбол | 30.12.2025, 08:17
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Футбол | 30.12.2025, 13:18
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Яркий матч Челсі-Борнмут,почав його дивитись,потім паралельно центральний,але цей цікавіший,а ще Борнмут міг в доданий час виграти,хоч Челсі в 2му таймі тиснув добряче.
Ответить
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
З перемогами Ньюкасл Юнайтед⚫⚪ та Евертон🔵!🎉🎉🎉😊🥳
Ответить
0
Популярные новости
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 8
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 6
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем