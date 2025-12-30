Перестрелка Челси и Борнмута. Как закончилось украинское дерби в АПЛ?
Завершились 4 матча 19-го тура АПЛ
Во вторник, 30 декабря 2025 года, состоялись 4 матча 19-го тура Английской Премьер-лиги.
«Челси» дома устроил зрелищную перестрелку с «Борнмутом» – 2:2. Интересно, что все голы были забиты в первом тайме.
Также стоит отметить «украинское дерби» между «Ноттингем Форест» Александра Зинченко и «Эвертоном» Виталия Миколенко. Победителем из него вышел второй – «ириски» победили 2:0, но оба украинца этот матч отыграли полностью.
Английская Премьер-лига. 19-й тур, 30 декабря
Бернли – Ньюкасл – 1:3
Голы: Лоран, 23 – Жоэлинтон, 2, Висса, 7, Гимараеш, 90+3
Вест Хэм – Брайтон – 2:2
Голы: Боуэн, 10, Пакета, 45+4 (пен.) – Велбек, 32 (пен.), Вельтман, 61
Ноттингем Форест – Эвертон – 0:2
Голы: Гарнер, 19, Барри, 79
Челси – Борнмут – 2:2
Голы: Палмер, 15 (пен.), Энцо, 23 – Брукс, 6, Клюйверт, 27
