Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат Англии
Вест Хэм
30.12.2025 21:30 - : -
Брайтон
Англия
29 декабря 2025, 20:33 | Обновлено 29 декабря 2025, 20:34
Вест Хэм – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 декабря в 21:30 по Киеву

Вест Хэм – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вест Хэм

Во вторник, 30 декабря, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Вест Хэм

Для «молотобойцев» текущий сезон проходит действительно плохо. За 18 туров Премьер-лиги удалось получить только 13 зачетных пунктов, благодаря которым они сейчас находятся на 18-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны сейчас составляет уже 5 очков. По инсайдам журналистов грядущие матчи команды могут стать решающими для Нуну Эшпериту Санту, возглавившего «Вест Хэм» лишь в октябре.

С Кубка английской лиги клуб вылетел на стадии 1/32 финала от «Вулвергемптона». В Кубке Англии клуб начнет выступления с этого же этапа матчем против «КПР».

Брайтон

«Чайки» начали сезон довольно неплохо, однако в последних играх результаты команды значительно ухудшились. Тем не менее, после 18 туров «Брайтон» имеет на балансе 24 очка и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. Однако всего 2 балла отделяют клуб от 8-й позиции.

Из Кубка Карабао команда вылетела еще в 1/8, проиграв лондонскому «Арсеналу». В Кубке Англии «Брайтон» начнет выступления со стадии 1/32 финала, где встретится против «МЮ».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждая команда имеет по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • Вест Хэм не может победить уже в 7 матчах подряд. На счету команды 4 поражения и 3 ничьи.
  • В свою очередь «Брайтон» не может победить в течение 5-х поединков подряд. На балансе клуба 3 поражения и 2 ничьих.
  • «Вест Хэм» не может сохранить ворота сухими уже 15 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.63.

Вест Хэм
30 декабря 2025 -
21:30
Брайтон
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
