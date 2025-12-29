Вест Хэм – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 30 декабря в 21:30 по Киеву
Во вторник, 30 декабря, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 21:30.
Вест Хэм
Для «молотобойцев» текущий сезон проходит действительно плохо. За 18 туров Премьер-лиги удалось получить только 13 зачетных пунктов, благодаря которым они сейчас находятся на 18-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны сейчас составляет уже 5 очков. По инсайдам журналистов грядущие матчи команды могут стать решающими для Нуну Эшпериту Санту, возглавившего «Вест Хэм» лишь в октябре.
С Кубка английской лиги клуб вылетел на стадии 1/32 финала от «Вулвергемптона». В Кубке Англии клуб начнет выступления с этого же этапа матчем против «КПР».
Брайтон
«Чайки» начали сезон довольно неплохо, однако в последних играх результаты команды значительно ухудшились. Тем не менее, после 18 туров «Брайтон» имеет на балансе 24 очка и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. Однако всего 2 балла отделяют клуб от 8-й позиции.
Из Кубка Карабао команда вылетела еще в 1/8, проиграв лондонскому «Арсеналу». В Кубке Англии «Брайтон» начнет выступления со стадии 1/32 финала, где встретится против «МЮ».
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждая команда имеет по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.
Интересные факты
- Вест Хэм не может победить уже в 7 матчах подряд. На счету команды 4 поражения и 3 ничьи.
- В свою очередь «Брайтон» не может победить в течение 5-х поединков подряд. На балансе клуба 3 поражения и 2 ничьих.
- «Вест Хэм» не может сохранить ворота сухими уже 15 матчей подряд.
Прогноз
Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.63.
21:30
