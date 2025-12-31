Вест Хэм – Брайтон – 2:2. Молотобойцы в зоне вылета. Видео голов и обзор

Вечером 30 декабря в Лондоне состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Игра между Вест Хэмом и Брайтоном завершилась результативной ничьей 2:2.

На 10-й минуте Джаррод Боуэн открыл счет после передачи Лукаса Пакетта. Брайтон ответил пенальти от Дэнни Уэлбека на 32-й минуте. Через 4 минуты он же смазал с отметки.

На 45+4 минуте Лукас Пакета реализовал пенальти для хозяев. Во втором тайме Джоэл Велтман установил окончательный счет 2:2.

Вест Хэм с 14 очками остается в зоне вылета (18-е место).

АПЛ. 19-й тур, 30 декабря 2025

Вест Хэм – Брайтон – 2:2

Голы: Джаррод Боуэн, 10, Лукас Пакета, 45+4 (пен) – Дэнни Уэлбек, 32 (пен), Джоэл Велтман, 61

Нереализованный пенальти: Дэнни Уэлбек, 36 (Брайтон)

Видео голов и обзор матча