Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу

Во вторник, 30 декабря, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Астон Виллой».

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм закончился нулевой ничьей, а вот во второй половине встречи «канониры» забили 4 гола.

Таким образом завершилась 11-матчевая победная серия подопечных Унаи Эмери, а «Арсенал» закрепился на первом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Английская Премьер-лига 2025/26. 19-й тур, 30 декабря

Арсенал – Астон Вилла – 4:1

Голы: Габриэл, 48, Субименди, 52, Троссард, 69, Жезус, 78 – Уоткинс, 90+4