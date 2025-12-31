Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Чемпионат Англии
Арсенал
30.12.2025 22:15 – FT 4 : 1
Астон Вилла
31 декабря 2025, 00:16 | Обновлено 31 декабря 2025, 00:17
718
5

Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу

Канониры выиграли со счетом 4:1

5 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 декабря, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Астон Виллой».

Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм закончился нулевой ничьей, а вот во второй половине встречи «канониры» забили 4 гола.

Таким образом завершилась 11-матчевая победная серия подопечных Унаи Эмери, а «Арсенал» закрепился на первом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Английская Премьер-лига 2025/26. 19-й тур, 30 декабря

Арсенал – Астон Вилла – 4:1

Голы: Габриэл, 48, Субименди, 52, Троссард, 69, Жезус, 78 – Уоткинс, 90+4

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
avk2307
По першому тайму такого раунку не чекав.
Але  забивши перший зі стандарту  Арсенал дуже додав  і досить легко і красиво довів рахунок до розгромного.
Молодці!!!  
+6
З Києвом в серці
Арсенал набрав потужний хід, але Ліверпуль скоро їх пригальмує
8 січня все побачите
+3
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
На таке побиття левів ми не очікували... Співчуваємо бірмінгемцям🦁, але добре Арс💥 утримує вершину. Радше вони хай візьмуть АПЛ, ніж сіті з лівером!
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿А ще порадував Мотервелл🔴🟠, який завдав чергової поразки 2-0 Селтіку🍀 і допоміг сенсаційному лідеру Хартсу❤️ зберегти +3.😊
+2
Ostrov Khortitsa
а при счете 2-0 судейка подобосрался дать железную вторую желтую Мерино
