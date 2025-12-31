Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Канониры выиграли со счетом 4:1
Во вторник, 30 декабря, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Астон Виллой».
Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
Первый тайм закончился нулевой ничьей, а вот во второй половине встречи «канониры» забили 4 гола.
Таким образом завершилась 11-матчевая победная серия подопечных Унаи Эмери, а «Арсенал» закрепился на первом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.
Английская Премьер-лига 2025/26. 19-й тур, 30 декабря
Арсенал – Астон Вилла – 4:1
Голы: Габриэл, 48, Субименди, 52, Троссард, 69, Жезус, 78 – Уоткинс, 90+4
Але забивши перший зі стандарту Арсенал дуже додав і досить легко і красиво довів рахунок до розгромного.
Молодці!!!
8 січня все побачите
🏴А ще порадував Мотервелл🔴🟠, який завдав чергової поразки 2-0 Селтіку🍀 і допоміг сенсаційному лідеру Хартсу❤️ зберегти +3.😊