  Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
30.12.2025 22:15 - : -
Астон Вилла
Англия
29 декабря 2025, 20:53
Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 30 декабря в 22:15 по Киеву

29 декабря 2025, 20:53
Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Астон Вилла

Во вторник, 30 декабря, состоится поединок 19-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Арсенал

Лондонский коллектив этого сезона в очередной раз радует болельщиков хорошими результатами. После 18 туров Премьер-лиги на счету команды есть 42 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 1-е место турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Манчестер Сити», на данный момент составляет 2 очка. В Кубке английской лиги «канониры» дошли до полуфинала, где сыграют с «Челси».

В Лиге чемпионов «Арсенал» также возглавляет турнирную таблицу – за 6 игр команде удалось завоевать 18 баллов. Англичане уже окончательно обеспечили себе место в плей-офф соревнований.

Астон Вилла

После неудачного начала сезона многие уже списывали «виллианов» со счета, однако сейчас команда является одной из сильнейших во всей лиге. После 18 туров чемпионата на ее балансе есть 39 зачетных пунктов, позволяющих находиться на 3 месте турнирной таблицы. Расстояние от «Арсенала» составляет всего 3 очка. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/16 финала от «Брентфорда».

В Лиге Европы «Астон Вилла» также феерит – за 6 туров клуб завоевал 15 баллов, благодаря которым занимает 3-ю строчку общей таблицы соревнований. От 1-й позиции коллектив отделяет только худшую разницу забитых/пропущенных голов.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Астон Вилла». На балансе бирмингемцев 3 победы, 1 выигрыш одержал «Арсенал», а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • Победная серия «Астон Виллы» продолжается уже 11 матчей подряд.
  • «Арсенал» победил в каждом из последних 10-х домашних матчей (если учитывать победу над «Кристалл Пелас» в серии пенальти Кубка Карабао).
  • «Астон Вилла» не сохранила ворота сухими ни в одном из 6 последних матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.9.

Арсенал
30 декабря 2025 -
22:15
Астон Вилла
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
