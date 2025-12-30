Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
30.12.2025 22:15 - : -
Астон Вилла
Англия
30 декабря 2025, 04:04
16
0

Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 декабря в 22:15 матч чемпионата Англии

30 декабря 2025, 04:04
16
0
Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря в рамках 19-го тура Английской Премьер-лиги состоится матч между «Арсеналом» и «Астон Виллой».

Команды встретятся в Лондоне на арене «Эмирейтс Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч начнётся в 22:15 по киевскому времени.

«Арсенал» занимает первую строчку в чемпионате Англии (42 очка), «Астон Вилла» – третья (39 очков).

Предыдущая встреча команд, прошедшая 6 декабря 2025 года, завершилась победой «Астон Виллы» со счетом 2:1.

В настоящий момент «Астон Вилла» имеет серию из восьми побед подряд в Английской Премьер-лиге, а победная серия «Арсенала» в АПЛ насчитывает три матча.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Астон Вилла
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Арсенал Лондон Астон Вилла Арсенал - Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
