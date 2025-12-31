Арсенал – Астон Вилла – 4:1. Конец победной серии гостей. Видео голов
Смотрите видеообзор центрального матча 19-го тура АПЛ
Вечером 30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал одолел Астон Виллу (4:1) на Эмирейтс Стедиум в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 48-й минуте Габриэл открыл счет, а через 4 минуты Мартин Субименди удвоил преимущество канониры.
Затем у хозяев поля отличились Леандро Троссард и Габриэл Жезус. Гол престижа для гостей забил Олли Уоткинс.
Прервалась победная серия Астон Виллы, состоявшая из 11 матчей, если учитывать все турниры.
АПЛ. 19-й тур, 30 декабря 2025
Арсенал – Астон Вилла – 4:1
Голы: Габриэл, 48, Субименди, 52, Троссард, 69, Габриэл Жезус, 78 – Уоткинс, 90+4
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Нигерии подтвердили гибель двух человек
Наш вроде бы украинский антирейтинг имеет четкую международную окраску