Вечером 30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал одолел Астон Виллу (4:1) на Эмирейтс Стедиум в Лондоне.

На 48-й минуте Габриэл открыл счет, а через 4 минуты Мартин Субименди удвоил преимущество канониры.

Затем у хозяев поля отличились Леандро Троссард и Габриэл Жезус. Гол престижа для гостей забил Олли Уоткинс.

Прервалась победная серия Астон Виллы, состоявшая из 11 матчей, если учитывать все турниры.

АПЛ. 19-й тур, 30 декабря 2025

Арсенал – Астон Вилла – 4:1

Голы: Габриэл, 48, Субименди, 52, Троссард, 69, Габриэл Жезус, 78 – Уоткинс, 90+4

