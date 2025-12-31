Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Астон Вилла – 4:1. Конец победной серии гостей. Видео голов
Чемпионат Англии
Арсенал
30.12.2025 22:15 – FT 4 : 1
Астон Вилла
Англия
31 декабря 2025, 03:23 | Обновлено 31 декабря 2025, 03:28
Смотрите видеообзор центрального матча 19-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал одолел Астон Виллу (4:1) на Эмирейтс Стедиум в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 48-й минуте Габриэл открыл счет, а через 4 минуты Мартин Субименди удвоил преимущество канониры.

Затем у хозяев поля отличились Леандро Троссард и Габриэл Жезус. Гол престижа для гостей забил Олли Уоткинс.

Прервалась победная серия Астон Виллы, состоявшая из 11 матчей, если учитывать все турниры.

АПЛ. 19-й тур, 30 декабря 2025

Арсенал – Астон Вилла – 4:1

Голы: Габриэл, 48, Субименди, 52, Троссард, 69, Габриэл Жезус, 78 – Уоткинс, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал), асcист Леандро Троссар.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал), асcист Юрриен Тимбер.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Субименди (Арсенал), асcист Мартин Эдегор.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал), асcист Букайо Сака.
Клуб АПЛ без побед в 19 турах – повторили антирекорд 1902 года
После матча Челси тренеру стало плохо: Мареска пропустил пресс-конференцию
Год без голов позади: Жезус отпраздновал в стиле легендарного бразильца
Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Габриэл Жезус видео голов и обзор Арсенал - Астон Вилла Габриэл Магальяес Леандро Троссард Олли Уоткинс Мартин Субименди
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
