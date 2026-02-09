Динамо – Иберия 1999. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции
Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
9 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Иберия 1999 из Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевская команда занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).
Динамо: Суркис, Коробов, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок (кап), Шапаренко, Волошин, Огундaна, Пономаренко
Запас: Игнатенко, Тымчик, Осипенко, Рубчинский, Захарченко, Бленуце
Видеотрансляция матча, по решению руководства клуба Динамо Киев, не проводится.
