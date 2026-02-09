Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Иберия 1999. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 16:09 | Обновлено 09 февраля 2026, 16:10
303
0

Смотрите видеообзор товарищеского поединка в Турции

Sport.ua

Киевское Динамо проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

9 февраля в 16:00 встречаются Динамо Киев и команда Иберия 1999 из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Киевская команда занимает 4-е место в УПЛ (26 очков).

Динамо: Суркис, Коробов, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок (кап), Шапаренко, Волошин, Огундaна, Пономаренко

Запас: Игнатенко, Тымчик, Осипенко, Рубчинский, Захарченко, Бленуце

Динамо – Иберия 1999. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видеотрансляция матча, по решению руководства клуба Динамо Киев, не проводится.

Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Иберия 1999 (Сабуртало) видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
