Кирилл ПРОКОПЧУК: «Нужно улучшать игру в обороне»

«Буковина» продолжает подготовку ко второй части сезона. Центральный защитник команды Кирилл Прокопчук рассказал о ходе тренировочного процесса и поделился впечатлениями о проведенных спаррингах.

– Кирилл, на данном этапе сборов команда, как видим, много работает в тренажерном зале. Расскажи, для чего это делается и какой это, по твоему мнению, должно дать эффект?

– Действительно, мы много времени уделяем работе в тренажерном зале для того, чтобы стать сильнее. Это даст нам больше силы и выносливости – нужно хорошо подготовиться, чтобы войти в сезон в оптимальной форме и иметь возможность демонстрировать хороший результат на футбольном поле.

– Есть ли какая-то градация нагрузок? К примеру, защитникам, чтобы выигрывать единоборства, нужно больше работать в зале, чем другим футболистам?

– Я считаю, что современный футбол становится все более интенсивным и атлетическим, поэтому физическое состояние играет огромную роль. Так как в течение матча происходит очень много единоборств, поэтому разницы практически нет. Так же, как защитник постоянно борется с нападающим, то и нападающий ведет борьбу с защитниками, а полузащитники – со всеми. Здесь нет разницы, какое у тебя амплуа – все должны выполнять тот объем работы, который предлагает тренерский штаб.

– Сегодняшнее занятие было довольно продолжительным и интенсивным. Как ты лично переносишь такие нагрузки?

– Да, сегодня была действительно хорошая и интенсивная тренировка. Работали с достаточно серьезными весами, поэтому нагрузки были достаточно ощутимы. Думаю, на вечерней тренировке уже немного будет сказываться усталость.

– Позади уже два контрольных матча. Ты отдал результативную передачу на Максима Войтиховского в первом спарринге. Как оценишь этот эпизод и вообще свою игру в этих поединках?

– В первом спарринге ассист на Войтиховского, можно сказать, вышел ситуативно – я просто «потерялся» в чужой штрафной. Если серьезно, оказался в штрафной соперника в нужный момент. Мы разыграли хорошую комбинацию: я обыгрался в «стеночке» с Войтиховским, а Максим после моей передачи в касание сделал свое дело. Что касается игры в целом, то нам есть над чем работать. В двух матчах мы пропустили три мяча – это многовато. Хорошо, что забиваем, но нужно улучшать игру в обороне. Надеюсь, что с каждой тренировкой и каждым матчем будем добавлять и исправлять эти моменты.

– Чувствуется, что игровой тонус с каждой тренировкой и с каждой игрой постепенно растет?

– Да, на сто процентов. Улучшается и взаимодействие между партнерами и физическое состояние. Это хорошо чувствуется с каждой последующей тренировкой и каждым спаррингом.

– Команда уже больше недели работает на Закарпатье. Успел ли уже загрустить по Черновцам, родным и близким?

– Когда две тренировки в день, плюс теория и восстановительные процедуры, то и время пролетает очень быстро. Но, конечно, очень хочется уже приехать в Черновцы, увидеть родных и близких. В то же время, все понимают, что это сборы, и сейчас нужно поработать и потерпеть, чтобы хорошо подготовиться к сезону.

– Продолжается подготовка к следующему спаррингу. Ставил ли тренерский штаб перед футболистами какие-либо конкретные задачи на будущую игру?

– Пока нет. Мы еще не разбирали на теории предыдущий контрольный матч. Думаю, во время анализа тренеры укажут на наши ошибки и поставят конкретные задачи на следующий спарринг.