Трабзонспор согласовал уход Сикана. Украинец пока не одобрил этот трансфер

Руководство «Трабзонспора» начинает активную кадровую работу накануне открытия январского трансферного окна.

В ближайшее время «бордово-синие» точно попрощаются с 24-летним центрфорвардом Даниилом Сиканом, который не входит в планы главного тренера команды Фатиха Текке.

Сообщается, что «Трабзонспор» уже достиг соглашения об аренде Сикана с другим клубом Суперлиги «Касымпашей». При этом, согласия самого украинского форварда на этот переход пока нет.

В текущем сезоне Сикан поучаствовал в 13 матчах Суперлиги (240 минут), отличившись 1 голом и 1 ассистом.