Трабзонспор согласовал уход Сикана. Украинец пока не одобрил этот трансфер
«Бордово-синие» хотят оставить Даниила в Турции, но в другой команде Суперлиги
Руководство «Трабзонспора» начинает активную кадровую работу накануне открытия январского трансферного окна.
В ближайшее время «бордово-синие» точно попрощаются с 24-летним центрфорвардом Даниилом Сиканом, который не входит в планы главного тренера команды Фатиха Текке.
Сообщается, что «Трабзонспор» уже достиг соглашения об аренде Сикана с другим клубом Суперлиги «Касымпашей». При этом, согласия самого украинского форварда на этот переход пока нет.
В текущем сезоне Сикан поучаствовал в 13 матчах Суперлиги (240 минут), отличившись 1 голом и 1 ассистом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дячук имел возможность играть за «Сарагосу»
Японец успешно выступил в Эр-Рияде