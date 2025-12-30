Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трабзонспор согласовал уход Сикана. Украинец пока не одобрил этот трансфер
Турция
30 декабря 2025, 22:11 |
2874
0

Трабзонспор согласовал уход Сикана. Украинец пока не одобрил этот трансфер

«Бордово-синие» хотят оставить Даниила в Турции, но в другой команде Суперлиги

30 декабря 2025, 22:11 |
2874
0
Трабзонспор согласовал уход Сикана. Украинец пока не одобрил этот трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Руководство «Трабзонспора» начинает активную кадровую работу накануне открытия январского трансферного окна.

В ближайшее время «бордово-синие» точно попрощаются с 24-летним центрфорвардом Даниилом Сиканом, который не входит в планы главного тренера команды Фатиха Текке.

Сообщается, что «Трабзонспор» уже достиг соглашения об аренде Сикана с другим клубом Суперлиги «Касымпашей». При этом, согласия самого украинского форварда на этот переход пока нет.

В текущем сезоне Сикан поучаствовал в 13 матчах Суперлиги (240 минут), отличившись 1 голом и 1 ассистом.

Даниил Сикан Трабзонспор трансферы Касымпаша
Алексей Сливченко Источник: 61saat.com
