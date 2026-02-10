Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 февраля 2026, 13:13 |
Арбелоа указал на дверь игроку сборной Франции. Он должен покинуть Реал

Главным претендентом на трансфер Эдуардо Камавинги считается английский «Ливерпуль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга покинет чемпионат Испании после завершения сезона 2025/26. Об єтом сообщил Topskills Sports.

Наставник королевского клуба Альваро Арбелоа недоволен игрой 23-летнего футболиста и его его самоотдачей на тренировках, поэтому указал французу на дверь.

По информации источника, «наставник «Реала» попросил клуб продать игрока летом, учитывая его низкую продуктивность. Арбелоа решил, что полузащитник больше не будет играть в нынешнем сезоне».

Главным претендентом на трансфер Эдуардо считается английский «Ливерпуль». Ожидается, что клубу из Премьер-лиги придется заплатить за переход француза 70 миллионов фунтов стерлингов.

Камавинга перебрался в чемпионат Испании в августе 2021 года из французского «Ренна» за 31 млн евро. В нынешнем сезоне француз провел 26 матчей на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал один ассист.

Контракт полузащитника истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

