Футбол – часть большой политики. Доказательство – трансфер Канте в Турцию

4 февраля турецкий «Фенербахче» официально сообщил о подписании 34-летнего опорного полузащитника Н'Голо Канте, который в 2018-м в составе сборной Франции стал чемпионом мира. Эта сделка стала достаточно знаковой как для «желтых канареек», так и для всей турецкой Суперлиги, так как приезд звезд такого калибра и величины в этом чемпионате очень любят и ценят.

Впрочем, за сутки до оглашения о переходе Канте «Фенербахче» успел ошарашить своих почитателей другим посланием – сделка по Н'Голо сорвалась по вине саудовского «Аль-Иттихада», где французский футболист выступал с лета 2023 года. Тогда «желтые канарейки» проинформировали, что со своей стороны выполнили все необходимые условия, чтобы трансфер оказался финализирован, однако саудиты неправильно ввели информацию о сделке в соответствующую международную систему, вследствие чего она оказалась сорванной, так как трансферное окно в ближневосточной стране закрылось. А суть заключалась в том, что турецкий и саудовский клубы фактически договорились провернуть два трансфера параллельно – по одному игроку в каждом из направлений. Если в Стамбул должен был переехать Канте, то вот в Джидде ждали Юссефа Эн-Несири. И так как переход Н'Голо в итоге был сорван, то и отъезд в стан «Аль-Иттихада» Юссефа также оказался невозможным, несмотря на все оформленные вовремя документы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте во время последнего матча за Аль-Иттихад

Казалось бы, сделки окончательно провалились, а фанаты «Фенербахче» уже успели осыпать боссов саудовского клуба отборной бранью, как вдруг… Стороны все-таки нашли решение! Формально «Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте по взаимному согласию сторон, благодаря чему никаких препятствий на пути оформления двух сделок уже не существовало, и как только француз поставил подпись на бумагах о переезде в стан «желтых канареек», в Джидде подтвердили приезд к ним Эн-Несири.

Но как все-таки руководству «Фенербахче» удалось убедить коллег из «Аль-Иттихада» найти возможности для осуществления трансфера Канте? После того, как турецкий клуб официально спихнул вину за срыв сделки на саудитов, казалось, что стороны явно не сумеют быстро найти общий язык и погасить огонь недоразумения, внезапно вспыхнувший между ними. Собственно говоря, этого и не произошло. На помощь «Фенербахче» пришла сила, которую, видимо, никто и не ожидал увидеть в статусе «решателя вопросов» – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

О роли первого лица турецкого государства в трансфере Канте признался и сам «Фенербахче», поэтому это вовсе ни какие не домыслы прессы или инсайдеров. После коммюнике о переходе французского опорника «желтые канарейки» опубликовали специальное письмо, в котором от имени президента клуба выразили благодарность Эрдогану за «его значительную поддержку в обеспечении успешного завершения этого процесса, который будет способствовать развитию как «Фенербахче», так и турецкого футбола в целом».

Как пишут политические турецкие обозреватели, по счастливому для «Фенербахче» случаю, буквально накануне в Эр-Рияде состоялась официальная встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Основной темой турецко-саудовских переговоров на высшем уровне, безусловно, являлись геополитические и экономические вопросы, однако в какой-то момент Эрдоган затронул и футбольный аспект, а именно – переезд в Стамбул чемпиона мира-2018 Н'Голо Канте. На тот момент руководителю турецкого государства уже доложили, что по вине боссов «Аль-Иттихада» эта сделка сорвалась и «Фенербахче» так и не сумел заполучить для турецкой Суперлиги звезду мировой величины.

Обсуждение вопроса по Канте непосредственно с принцем Мухаммедом было более чем актуальным, так как «Аль-Иттихад», как и «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср», принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии, ключевой фигурой в котором и является нынешний премьер-министр этого ближневосточного государства, а фактически, с учетом состояния здоровья короля Салмана, его реальный руководитель.

В итоге Эрдоган и Мухаммед, как передают информированные источники, достаточно быстро пришли к согласию, что «Фенербахче» и «Аль-Иттихад» должны оперативно найти выход из сложившейся ситуации, чтобы обе сделки (Канте – в Турцию, Эн-Несири – в Саудовскую Аравию) были завершены успешно и без каких-либо претензий. Таким выходом и послужило дальнейшее расторжение контракта саудовского клуба с французским опорником, вследствие чего тот уже на правах свободного агента перебирался в Стамбул, получив еще и несколько дней «запаса» для спокойного завершения всех формальных процедур, таких как медицинский осмотр, презентация и т.п.

Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте уже дебютировал в составе Фенербахче

Почему Эрдоган на переговорах с принцем Мухаммедом вообще стал поднимать столь, казалось бы, мелочный для фигур такого калибра вопрос, как трансфер Канте из «Аль-Иттихада» в «Фенербахче»? Дело в том, что нынешний турецкий футбол, и это мнение, с которым соглашается подавляющее большинство хорошо осведомленных обозревателей, невероятно политизирован. Правила и порядки, существующие в тамошней Суперлиге, особенно для ее грандов – «Фенербахче», «Галатасарая» и «Бешикташа» – настолько условны, что зачастую даже финансовый вопрос уступает в аспекте значимости имиджевому. По имеющимся данным, реальное экономическое положение трех грандов турецкого футбола ныне далеко не безоблачное, однако как-то штрафовать или прибегать к иного рода санкциям в отношении этих «избранных» в Турецкой футбольной федерации не рискуют, осознавая, что первое лицо государства очень большую ставку делает на имидж национального футбола, придерживаясь своего рода давней концепции, что народ нуждается в хлебе и зрелищах.

Эрдоган, наоборот, всячески помогает трем грандам турецкого клубного футбола, свежим примером чего и является ситуация вокруг Н'Голо Канте. А раз так, то это еще раз подчеркивает, насколько современный футбол стал частью большой политики, как бы кто не пытался убеждать болельщиков в обратном. В конце концов, если уж босс ФИФА мечется между «молотом и наковальней», то выдавая откровенно выдуманные награды президенту США Дональду Трампу, то становясь «адвокатом дьявола» для российского футбола – разве могут быть еще какие-то сомнения в справедливости первого тезиса, вынесенного в заглавие данного материала?..