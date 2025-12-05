Президент США Дональд Трамп получил Премию мира от ФИФА.

Трампа наградили 5 декабря в Kennedy Center в Вашингтоне во время церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026.

Премию мира специально создали к ЧМ-2026, который пройдет летом следующего года в США, Канаде и Мексики.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026!

ФОТО. Трампу вручили Премию мира от ФИФА, которую специально создали к ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine