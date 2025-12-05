ФОТО. Трампу вручили Премию мира от ФИФА, которую специально создали к ЧМ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 19:40 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:44
118
1

Президент США присутствует в Kennedy Center в Вашингтоне на жеребьевке мундиаля

Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп получил Премию мира от ФИФА.

Трампа наградили 5 декабря в Kennedy Center в Вашингтоне во время церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026.

Премию мира специально создали к ЧМ-2026, который пройдет летом следующего года в США, Канаде и Мексики.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026!

Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира
osokor
Чим би дитя(нарцис) не гралось, лиш би не плакало...
Winner21
Трамп гандон
