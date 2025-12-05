Чемпионат мира05 декабря 2025, 19:40 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:44
ФОТО. Трампу вручили Премию мира от ФИФА, которую специально создали к ЧМ
Президент США присутствует в Kennedy Center в Вашингтоне на жеребьевке мундиаля
Президент США Дональд Трамп получил Премию мира от ФИФА.
Трампа наградили 5 декабря в Kennedy Center в Вашингтоне во время церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026.
Премию мира специально создали к ЧМ-2026, который пройдет летом следующего года в США, Канаде и Мексики.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026!
Чим би дитя(нарцис) не гралось, лиш би не плакало...
Трамп гандон
