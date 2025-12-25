Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может перебраться в мадридский «Атлетико».

По информации турецких СМИ, итальянский клуб предложил «матрасникам» подписать 28-летнего футболиста. «Рома» планирует обменять украинца на нападающего испанского клуба Джанкомо Распадори.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик был предложен клубам Ла Лиги.