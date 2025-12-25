Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер
Италия
25 декабря 2025, 23:29 |
1438
4

Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер

Украинский нападающий может перебраться в мадридский «Атлетико»

25 декабря 2025, 23:29 |
1438
4 Comments
Довбик может сенсационно перейти в гранд. Планируется трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может перебраться в мадридский «Атлетико».

По информации турецких СМИ, итальянский клуб предложил «матрасникам» подписать 28-летнего футболиста. «Рома» планирует обменять украинца на нападающего испанского клуба Джанкомо Распадори.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик был предложен клубам Ла Лиги.

По теме:
Реал нашел замену легенде клуба. Речь о трансфере футболиста гранда
Свободные агенты на 2026 год: кто еще может заиграть в топовых чемпионатах?
Лучший бомбардир УПЛ готовится к сенсационному трансферу за границу
Атлетико Мадрид Рома Рим Джакомо Распадори трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Артем Довбик
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 25 декабря 2025, 01:02 1
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

Суркис выступил с обращением к болельщикам киевского Динамо
Футбол | 25 декабря 2025, 23:12 0
Суркис выступил с обращением к болельщикам киевского Динамо
Суркис выступил с обращением к болельщикам киевского Динамо

Президент поздравил клуб с праздниками

Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25.12.2025, 08:55
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Футбол | 25.12.2025, 14:22
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Бокс | 25.12.2025, 21:15
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Треба вже спорт.юа перейменувати в сенсація.юа 😉
Ответить
+4
shar013
А як же Мілан? Чи хто там останнім був? Сандерленд? Вест Гем? Чи там у вас передноворічна новинна діарея? До цього всього щось Третьякової давно не було 🤔
Ответить
+3
Victor673256ua
Інтерес з боку Атлетика був і раніше. апевно на них діє титул Пічічі
Ответить
+1
Стюард #11
Бл... знову, ну капець... 
Ответить
0
Популярные новости
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
24.12.2025, 15:46
Футбол
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
24.12.2025, 02:57
Футбол
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
25.12.2025, 06:32
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
24.12.2025, 19:07 3
Футбол
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
25.12.2025, 05:02
Бокс
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
24.12.2025, 21:22 1
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем