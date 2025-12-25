Рома нашла новый вариант трансфера для Довбика. Не АПЛ и не Аравия

Римская «Рома» продолжает свои попытки продать украинского нападающего Артема Довбика, сообщает известный журналист Маттео Моретто.

По информации источника, «волк» предложили 28-летнего футболиста клубам испанской Ла Лиги.

В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик может продолжить карьеру в АПЛ или Саудовской Аравии.