Рома нашла новый вариант трансфера для Довбика. Не АПЛ и не Аравия
Украинский нападающий предложен клубам Ла Лиги
Римская «Рома» продолжает свои попытки продать украинского нападающего Артема Довбика, сообщает известный журналист Маттео Моретто.
По информации источника, «волк» предложили 28-летнего футболиста клубам испанской Ла Лиги.
В сезоне 2025/26 Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Артем Довбик может продолжить карьеру в АПЛ или Саудовской Аравии.
