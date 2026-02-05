Заря проводит товарищеский матч с клубом Андижан. Стартовые составы

«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 5 февраля, подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с клубом «Андижан» из Узбекистана.

Чемпионат Узбекистана проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне «Андижан» занял 11 место. В 30 матчах команда набрала 35 очков (9 побед, 8 ничьих и 13 поражений).

«Заря» сыграла пять контрольных матчей на сборах в Турции. Подопечные Виктора Скрипника со счетом 1:2 проиграли сербскому клубу «Радник», уступили польской команде «Медзь» 2:3, разошлись миром с ФК «Сараево» (0:0) и болгарским «Локомотивом» (3:3), а также обыграли австрийский клуб Рапид Вена II (5:1).

Товарищеский матч. Турция. 5 февраля, 16:00

«Заря» (Луганск, Украина) – «Андижан» (Узбекистан)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Заря»