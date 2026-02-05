Заря проводит товарищеский матч с клубом Андижан. Стартовые составы
Матч «Заря» – «Андижан» состоится 5 февраля в 16:00
«Заря» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 5 февраля, подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с клубом «Андижан» из Узбекистана.
Чемпионат Узбекистана проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне «Андижан» занял 11 место. В 30 матчах команда набрала 35 очков (9 побед, 8 ничьих и 13 поражений).
«Заря» сыграла пять контрольных матчей на сборах в Турции. Подопечные Виктора Скрипника со счетом 1:2 проиграли сербскому клубу «Радник», уступили польской команде «Медзь» 2:3, разошлись миром с ФК «Сараево» (0:0) и болгарским «Локомотивом» (3:3), а также обыграли австрийский клуб Рапид Вена II (5:1).
Товарищеский матч. Турция. 5 февраля, 16:00
«Заря» (Луганск, Украина) – «Андижан» (Узбекистан)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Заря»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Выделяем команды, которые порадовали или удивили в Лиге чемпионов
Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике