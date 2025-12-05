Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дональд ТРАМП: «Есть ли у США шансы выиграть ЧМ? Думаю, да, небольшой шанс»
Чемпионат мира
05 декабря 2025, 19:20 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:25
184
1

Дональд ТРАМП: «Есть ли у США шансы выиграть ЧМ? Думаю, да, небольшой шанс»

Президент США присутствует на церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026

05 декабря 2025, 19:20 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:25
184
1 Comments
Дональд ТРАМП: «Есть ли у США шансы выиграть ЧМ? Думаю, да, небольшой шанс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп и Джанни Инфантино

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл на церемонию жеребьевки чемпионата мира 2026, которая проходит в Вашингтоне 5 декабря (19:00).

Трамп успел пообщаться с прессой и коротко ответил на вопрос о шансах сборной США на мундиале:

«Для меня большая честь быть здесь. Джанни [Инфантино] проделал фантастическую работу. Продажа билетов бьет рекорды, это здорово. Есть ли у США шанс выиграть чемпионат мира? Думаю, да, небольшой шанс.

Это сложные соревнования, но у нас есть шанс. Какую страну я буду поддерживать? Знаете, я обычно болею за многие страны. Но на этот раз я буду в основном болеть за США.

Франция? У Франции отличная команда. Да, они могут победить, они одни из фаворитов. Как хозяева, мы готовы к этому чемпионату мира, это будет невероятно».

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран: США, Канады и Мексики.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026!

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ФОТО. Трампу вручили Премию мира от ФИФА, которую специально создали к ЧМ
Блаттер отреагировал на решение ФИФА наградить Трампа Премией мира
Трамп получит первую в истории Премию мира ФИФА
Джанни Инфантино Дональд Трамп сборная США по футболу жеребьевка жеребьевка чемпионата мира
Даниил Агарков Источник: RMC Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дулуб посоветовал аутсайдеру УПЛ сменить коуча. Нашел кандидатуру
Футбол | 05 декабря 2025, 18:14 0
Дулуб посоветовал аутсайдеру УПЛ сменить коуча. Нашел кандидатуру
Дулуб посоветовал аутсайдеру УПЛ сменить коуча. Нашел кандидатуру

Специалист считает, что Владимир Шаран может помочь Александрии

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Футбол | 05 декабря 2025, 15:19 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
Футбол | 04.12.2025, 22:07
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Футбол | 05.12.2025, 14:27
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Игрока Челси отстранили на один матч. Он перепутал Францию и Германию
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Бокс | 05.12.2025, 08:59
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
firstromario
А яка різниця що цей уй@@к каже?
Ответить
+1
Популярные новости
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07 1
Бокс
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ради отца я решил провести бой с этим парнем»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ради отца я решил провести бой с этим парнем»
03.12.2025, 23:10 3
Бокс
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 9
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 5
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 1
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем