Дональд ТРАМП: «Есть ли у США шансы выиграть ЧМ? Думаю, да, небольшой шанс»
Президент США присутствует на церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл на церемонию жеребьевки чемпионата мира 2026, которая проходит в Вашингтоне 5 декабря (19:00).
Трамп успел пообщаться с прессой и коротко ответил на вопрос о шансах сборной США на мундиале:
«Для меня большая честь быть здесь. Джанни [Инфантино] проделал фантастическую работу. Продажа билетов бьет рекорды, это здорово. Есть ли у США шанс выиграть чемпионат мира? Думаю, да, небольшой шанс.
Это сложные соревнования, но у нас есть шанс. Какую страну я буду поддерживать? Знаете, я обычно болею за многие страны. Но на этот раз я буду в основном болеть за США.
Франция? У Франции отличная команда. Да, они могут победить, они одни из фаворитов. Как хозяева, мы готовы к этому чемпионату мира, это будет невероятно».
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран: США, Канады и Мексики.
