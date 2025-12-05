Дональд ТРАМП: «Есть ли у США шансы выиграть ЧМ? Думаю, да, небольшой шанс»

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл на церемонию жеребьевки чемпионата мира 2026, которая проходит в Вашингтоне 5 декабря (19:00).

Трамп успел пообщаться с прессой и коротко ответил на вопрос о шансах сборной США на мундиале:

«Для меня большая честь быть здесь. Джанни [Инфантино] проделал фантастическую работу. Продажа билетов бьет рекорды, это здорово. Есть ли у США шанс выиграть чемпионат мира? Думаю, да, небольшой шанс.

Это сложные соревнования, но у нас есть шанс. Какую страну я буду поддерживать? Знаете, я обычно болею за многие страны. Но на этот раз я буду в основном болеть за США.

Франция? У Франции отличная команда. Да, они могут победить, они одни из фаворитов. Как хозяева, мы готовы к этому чемпионату мира, это будет невероятно».

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран: США, Канады и Мексики.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026!

