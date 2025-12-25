Милевский объяснил свой конфликт с игроком Жироны и сборной Украины

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский объяснил свою негативную реакцию на шутку Владислава Ваната про «одну Милю».

«Я бы не позволил себе шутить над людьми, которые старше меня. Ему 24 года, а мне – 40. Это как если бы мне было 21 год, а я бы пошутил над Хацкевичем, Ребровым, Шацких или Шовковским. Еще и в интернете.

Меня воспитали так, что нужно уважать старших, должна быть субординация», – заявил Милевский.

