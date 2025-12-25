Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
25 декабря 2025, 20:55
Милевский объяснил свой конфликт с игроком Жироны и сборной Украины

Артем вспомнил конфликт с Ванатом

Милевский объяснил свой конфликт с игроком Жироны и сборной Украины
Артем Милевский

Бывший форвард «Динамо» Артем Милевский объяснил свою негативную реакцию на шутку Владислава Ваната про «одну Милю».

«Я бы не позволил себе шутить над людьми, которые старше меня. Ему 24 года, а мне – 40. Это как если бы мне было 21 год, а я бы пошутил над Хацкевичем, Ребровым, Шацких или Шовковским. Еще и в интернете.

Меня воспитали так, что нужно уважать старших, должна быть субординация», – заявил Милевский.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.

Gordey
Но анекдот зачёт 
Alexander Melniciuc
Крім субординації є ще і рівень. А рівень Ваната, при тому Динамо коли грав Міля, це рівень області!!!
