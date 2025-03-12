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  4. «Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 07:38 |
4416
2

«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев

Бывший нападающий киевлян отметил Валентина Белькевича

12 марта 2025, 07:38 |
4416
2
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче:

«Он так же из Минска, как и я. Поэтому мы даже снимали квартиру в одном доме. И когда он жил с Седаковой.

У него был единственный на тот момент в Киеве Mercedes SL. Вы и сами знаете, это 5.5 литров. В общем, он всегда меня забирал с базы. Всегда подвозил домой, независимо от того, хочу я ехать с ним или нет. У него это было, не знаю... возможно, он воспринимал меня как младшего, возможно, я не так много зарабатывал в то время, как он.

Он часто приходил в гости. Для моего отца Белькевич был эталоном, потому что мой папа тоже белорус, поэтому для него это было чем-то особенным. Валентин был замечательным человеком и навсегда не только в моем сердце, но и во многих. Поэтому Валик – это первая и последняя, даже не Шевченко, не Ребров, а Белькевич для меня главная легенда «Динамо» Киев».

Ранее Артем Милевский рассказал о полуфинале Кубка УЕФА 2008/09.

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Валентин Белькевич Артем Милевский Андрей Шевченко Сергей Ребров Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник
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