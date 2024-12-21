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  4. «Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 10:32 | Обновлено 21 декабря 2024, 10:38
4139
8

«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?

Бывшему нападающему киевлян не понравился анекдот от Владислава Ваната

21 декабря 2024, 10:32 | Обновлено 21 декабря 2024, 10:38
4139
8
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат несколько дней назад рассказал интересный анекдот:

«Какое расстояние от стадиона Лобановского до ближайшего караоре-бара? Миля».

@vzbirna 😂 Потужний жарт від Ваната #ванат #динамо #жарт #динамортаж #вдинамо ♬ оригінальний звук - ВЗБІРНА

Очевидно, что в своей шутке Ванат намекал на любовь к алкоголю и ночной жизни экс-динамовца Артема Милевского, которого многие и называют «Миля».

Позже сам Артем серией Stories в Instagram отреагировал на неоднозначную шутку Владислава Ваната:

«Ванат рано шутит. Клоун, б*я. Сюда посмотри. Очки хоть наберите, позорники. Сюда!!! Что по «Шахтеру»? Забей где-то в другом месте, клоун, б***ь».

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

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юмор Артем Милевский Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 8
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KIEWADIM
Та чего Артем завелся, ну пошутил желторотик, ниче вроде обидного. Ну а про то ,что Динамо времен Милевского было лучше, то это и так понятно
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+3
Первый Среди Равных
З почуттям гумору в Мілевського туго.
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+3
Falko
Треба запам'ятати )
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+2
Pavel_i_CO
Норм анекдот. А Міля біситься, бо не знав його)) Подивився статистику на Вікіпедії... Мілевський в Динамо 178 матчів 57 голів... Ванат 68 матчів 36 голів.... Але голи Мілі в ворота московитів та шахтьора - це класика!!! 
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+1
Ivan Sergeev
непоганий жарт, а Мыля просто не похмелився зранку, ось і накатав дипломну работу
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
караоке бар.  бармен і відвідувач.
- що бажаєте?
- горілочки.
- скільки?
- на дві проМілі.
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0
Burevestnik
таки Міля був хорошим футболістом, але спився...
тепер повинен пишатись шо про нього є анекдоти - це піар і популярність.
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0
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