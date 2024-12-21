«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
Бывшему нападающему киевлян не понравился анекдот от Владислава Ваната
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат несколько дней назад рассказал интересный анекдот:
«Какое расстояние от стадиона Лобановского до ближайшего караоре-бара? Миля».
@vzbirna 😂 Потужний жарт від Ваната #ванат #динамо #жарт #динамортаж #вдинамо ♬ оригінальний звук - ВЗБІРНА
Очевидно, что в своей шутке Ванат намекал на любовь к алкоголю и ночной жизни экс-динамовца Артема Милевского, которого многие и называют «Миля».
Позже сам Артем серией Stories в Instagram отреагировал на неоднозначную шутку Владислава Ваната:
«Ванат рано шутит. Клоун, б*я. Сюда посмотри. Очки хоть наберите, позорники. Сюда!!! Что по «Шахтеру»? Забей где-то в другом месте, клоун, б***ь».
В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
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- горілочки.
- скільки?
- на дві проМілі.
тепер повинен пишатись шо про нього є анекдоти - це піар і популярність.