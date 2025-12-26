Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Доннарумма раскрыл, кто из игроков Сити убеждал его перейти в Манчестер
Англия
26 декабря 2025, 04:39 |
46
0

Тайна трансфера итальянского голкипера

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма сообщил, что нападающий команды Эрлинг Холанд уговаривал его перейти именно в «Сити» из «ПСЖ».

«Холанд очень долго уговаривал меня приехать сюда. Я рад играть под руководством [Хосепа] Гвардиолы», – сказал Доннарумма.

1 сентября 2025 года было объявлено о заключении соглашения с голкипером. Стоимость трансфера составила 35 млн евро. 26-летний Доннарумма подписал контракт с английским клубом до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Джанлуиджи Доннарумму лучшим вратарем мира 2025 года.

Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига ПСЖ трансферы АПЛ Пеп Гвардиола
Михаил Олексиенко Источник: Calciomercato
