Доннарумма раскрыл, кто из игроков Сити убеждал его перейти в Манчестер

Итальянский голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма сообщил, что нападающий команды Эрлинг Холанд уговаривал его перейти именно в «Сити» из «ПСЖ».

«Холанд очень долго уговаривал меня приехать сюда. Я рад играть под руководством [Хосепа] Гвардиолы», – сказал Доннарумма.

1 сентября 2025 года было объявлено о заключении соглашения с голкипером. Стоимость трансфера составила 35 млн евро. 26-летний Доннарумма подписал контракт с английским клубом до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Джанлуиджи Доннарумму лучшим вратарем мира 2025 года.