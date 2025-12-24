Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
19–23 декабря состоялись поединки 15-го тура национального португальского первенства
С 19 по 23 декабря прошли матчи 15-го тура чемпионата Португалии по футболу сезона 2025/26.
Порту с дублем Борхи Сайнса в гостях разобрался с Алверкой 3:0 и продолжает возглавлять таблицу национального первенства с 43 очками.
Спортинг выездной победой над Виторией Гимараеш замкнул 15-й тур. Львы переиграли соперников со счетом 4:1, а украинский защитник «завоевателей» Орест Лебеденко просидел в резерве всю встречу.
Бенфика с украинцами Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым на своем поле минимально одолела Фамаликау благодаря реализованному пенальти Вангелиса Павлидиса – 1:0.
Топ-7 чемпионата Португалии: Порту (43), Спортинг (38), Бенфика (35), Жил Висенте (26), Брага (25), Фамаликау (23), Морейренсе (21).
Витория Гимараеш с Лебеденко набрала 21 очко и располагается на восьмой позиции.
Чемпионат Португалии 2025/26. 15-й тур, 19–23 декабря
Алверка – Порту – 0:3
Голы: Сайнс, 29, 69, Варела, 57
Витория Гимараеш – Спортинг – 1:4
Голы: Арканжо, 50 – Тринкан, 32, Ионнидис, 42, Кастильо, 63 (автогол), Араужо, 79
Удаление: Оливейра, 87 (Витория Гимараеш)
Бенфика – Фамаликау – 1:0
Гол: Павлидис, 34 (пен.)
Санта Клара – Арока – 0:0
Тондела – Каза Пия – 1:2
Голы: Кавалейру, 58 (пен.) – Ларрасабаль, 61, Нхага, 70
AVS – Насьонал – 2:2
Голы: Томане, 35, Акинсола, 43 – Зе Витор, 50, Рамирез, 61
Удаление: Семеду, 73
Эштрела – Морейренсе – 0:0
Жил Висенте – Риу Аве – 2:2
Голы: Мурило, 39, Пабло, 90+10 – Андре Луиз, 41, Эспирагес, 66 (автогол)
Удаление: Никичер, 90+9 (Ріу Аве)
Эшторил – Брага – 1:0
Гол: Лакшимикант, 43
Таблица чемпионата Португалии 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|15
|14
|1
|0
|33 - 4
|29.12.25 22:15 Порту - АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту
|43
|2
|Спортинг Лиссабон
|15
|12
|2
|1
|42 - 8
|28.12.25 22:30 Спортинг Лиссабон - Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон
|38
|3
|Бенфика
|15
|10
|5
|0
|31 - 8
|28.12.25 20:00 Брага - Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия
|35
|4
|Жил Висенте
|15
|7
|5
|3
|19 - 9
|28.12.25 17:30 Арока - Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте
|26
|5
|Брага
|15
|7
|4
|4
|26 - 13
|28.12.25 20:00 Брага - Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе
|25
|6
|Фамаликау
|15
|6
|5
|4
|18 - 10
|27.12.25 20:00 Фамаликау - Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту
|23
|7
|Морейренсе
|15
|6
|3
|6
|21 - 24
|03.01.26 22:30 АВС - Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе
|21
|8
|Витория Гимараеш
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|28.12.25 17:30 Каза Пия - Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш
|21
|9
|Эшторил
|15
|4
|5
|6
|23 - 25
|27.12.25 22:30 Эшторил - Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока
|17
|10
|Риу Аве
|15
|3
|8
|4
|19 - 24
|28.12.25 22:30 Спортинг Лиссабон - Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве
|17
|11
|Алверка
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|27.12.25 22:30 Эшторил - Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве
|17
|12
|Насьонал
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|02.01.26 20:00 Витория Гимараеш - Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал
|16
|13
|Санта Клара
|15
|4
|4
|7
|11 - 15
|04.01.26 20:00 Санта Клара - Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон
|16
|14
|Эштрела Амадора
|15
|3
|6
|6
|17 - 22
|27.12.25 20:00 Фамаликау - Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал
|15
|15
|Каза Пия
|15
|3
|4
|8
|16 - 29
|28.12.25 17:30 Каза Пия - Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия
|13
|16
|Арока
|15
|3
|4
|8
|15 - 37
|28.12.25 17:30 Арока - Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока
|13
|17
|Тондела
|15
|2
|3
|10
|9 - 27
|03.01.26 17:30 Тондела - Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш
|9
|18
|АВС
|15
|0
|4
|11
|11 - 39
|29.12.25 22:15 Порту - АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте
|4
